2019年藍天日數創新高　台南市蟬聯空品改善績效獲特優

▲台南市2019年以藍天日數達到77％，獲得環保署「2019年度直轄市、縣市政府執行空氣品質維護及改善工作績效展現」評比全國特優。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局致力於空氣品質改善工作，依據市府獨有亮麗晴空PLUS計畫，推動多項特色作法並落實空污減量，致2019年藍天日數創新高成果，獲得環保署「2019年度直轄市、縣市政府執行空氣品質維護及改善工作績效展現」評比中再度蟬聯全國特優。

市長黃偉哲表示，為維護台南市清淨空氣品質，市府團隊不斷滾動式檢討，於2019年提出跨局處執行的亮麗晴空PLUS計畫，主力抑制改善空氣污染物，推動措施包括將高污染燃料鍋爐汰換為低污染性燃料的鍋爐、老舊大客貨車及二行程機車淘汰換新、導入科學儀器輔助稽查工廠排放，解決民眾陳情問題等，都有傑出的成果，在此特別感謝各公私場所與市民的配合，讓台南市的空氣品質在2019年藍天日數達到77％為歷年來最佳。

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環保局長謝世傑局長指出，台南市為讓工廠高污染的燃煤及燃油鍋爐加速退場，環保局透過稽查與輔導，並搭配經發局補助，已將269座工業鍋爐汰換燃料為天然氣，並持續要求工廠空污減量；此外，全市國中小學的103座校園燃油鍋爐，也在教育局經費補助下已全數汰換完成，使校園空氣更清新；同時持續精進稽查技術，運用科學儀器，讓污染管制查察工作更加落實，包括運用無人飛機（UAV）、紅外線熱顯像儀、3D光學雷達等，清楚掌握工業生產的污染情形，以科技輔助人力稽查，提升稽查成效；另外更廣泛設置900顆微型感測器，部署在各大工業區周邊，嚴密監控工廠污染排放，成功的降低民眾陳情案件；針對市府大型公共工程方面，推動工程防制經費逐項編列，並將稻草蓆納入市府合約，導入循環經濟降低營建工地塵土飛揚及露天燃燒，2019年完成鋪設稻草蓆50公頃；2019年啟用全國第一座「淨圓滿」紙錢專爐，解決市民對紙錢與垃圾混燒疑慮，讓環保與民俗得以同時兼顧。臺南市發揮創意，透過許多的施政作為改善空污，獲得環保署與專家學者一致的肯定。

環保局謝世傑局長進一步說明，南部地區的空氣品質容易受上風縣市的影響，感謝環保署看到了台南市的努力，最重要的是，這些管制措施有效的改善了台南市的空氣品質，依環境監測數據顯示，過去每到秋冬季節（10月~翌年3月）是台南市空氣品質容易不佳的季節，但2019年10月至2020年的5月止創下「零紅害日」之亮眼成果，台南市的PM2.5濃度6年來改善34％，2019年降到22.2µg/m3是歷年來最低，2020年除了持續改善台南市的PM2.5之外，更將著重於臭氧前驅污染物的削減，環保局持續以積極負責態度，並以增加臺南市藍天日數為目標，提供市民一個清呼吸的悠活宜居生活環境。

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