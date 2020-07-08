台南市東區新都心烏樹林遭人破壞　增設全天監視設備及警察巡邏查獲究辦

▲台南市東區新都心段崇興路與巴克禮路交叉口烏樹林樹木，遭不明人士破壞，市府在案發地設置警察巡邏箱及監視設備，一旦查獲依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



有關民眾向台南市議員林美燕、蔡筱薇、王家貞及崇明里張家詒里長反映，東區新都心段崇興路與巴克禮路交叉口烏樹林樹木，遭不明人士破壞，教育局表示，在案發地設置警察巡邏箱及監視設備，加強該地巡邏及監控，一旦查獲依法究辦。

教育局指出，該區已張貼公告禁止破壞該地樹木，惟效果不彰，仍持續遭受破壞，經邀集警察局及環保局協助，於案地設置警察巡邏箱及監視設備，加強該地巡邏及監控，一經查獲破壞樹木行為將依刑法第354條規定毀棄損壞罪移送市警局法辦，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，並附帶追償該損害，請民眾切勿以身試法。

教育局表示，本案地因樹林環繞，環境優美自成一格，市府先後完成2條人行步道、修剪樹木及雜草，供民眾休閒活動使用，即使位處東區，仍有很多民眾跨區於清晨或傍晚專程來此處享受森林浴，難得市區內除公園外仍有這樣秘境，希望所有市民共同珍惜及維護，勿隨意破壞。

經了解，最近發現有民眾利用中午或深夜人較少時段破壞樹木，教育局已請警察局及環保局協助，於案地設置警察巡邏箱及監視設備，加強該地巡邏及監控，並呼籲前往運動的市民朋友，如發現有人破壞該地樹木，請立即撥打110報案，警民合作協力解決問題，以維持該地良好休閒環境。

►票券換幣！