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暑假青少年求職防騙　竹市青年徵才活動登場

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▲新竹市政府啟動「暑期保護青少年－青春專案」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府啟動「暑期保護青少年－青春專案」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

畢業季及暑期打工旺季來臨，竹市今年首場青年徵才活動訂於今(9)日舉辦，新竹市政府啟動「暑期保護青少年－青春專案」，進入各級校園宣導求職防騙守則，避免社會新鮮人誤入就業陷阱。新竹市長林智堅呼籲青少年朋友，積極爭取工作機會之際，也別忘記留心自身安全與權益，聰明避免就業陷阱，公辦徵才活動就是一個安全的求職管道。

勞工處長黃錦源說明，與勞動部勞動力發展署及新竹科學園區管理局等合辦的今年新竹首場青年徵才活動，將於明日上午10時起在竹光國民運動中心辦理，邀請32家徵才廠商、釋出1,911個職缺；同時設置職涯服務、求職E化等勞動部促進青年就業措施宣導服務，以及求職防騙宣導，讓青年更貼近職場現場，做好求職前的就業準備。

為提醒初入職場的青年朋友們提高警覺，市府自5月份起配合內政部啟動「暑期保護青少年－青春專案」，深入校園將常見的職場詐騙手法及防範守則，以活潑具趣味性的宣導劇、校園講座等形式呈現，帶領青年學子認識職場上各類詐騙陷阱，同時更針對青少年就業熱門行業之勞動條件進行專案稽查、入廠輔導業者職場安全規範、並加強查察人力銀行網站、報紙的異常徵才廣告，要協助求職人安心就業。

勞工處說明，近年最常見的求職騙術，是利用IG、臉書或LINE等通訊社群軟體，假徵才的名義，向應徵者索取證件、存摺帳戶資料，讓不知情的求職人成為不法資金的人頭戶。還有以「在家輕鬆工作」、「誠徵打字員」等低工時高報酬的工作為噱頭，吸引求職人上鉤後，佯稱繳交入會費、材料費才可接案，或以優渥的待遇應徵工作者從事代送貨款、代轉帳、代寄商品的工作，使求職人不知不覺淪為詐騙車手。

黃錦源處長表示，要破解日新月異的求職騙術，必需掌握「3備7不」防騙守則。面試前先做好3大準備，包括蒐集應徵公司資料、告知親友面試地點或請親友陪同、檢視職缺資訊是否合理屬實；面試時應堅守「7不原則」，即不繳錢、不購買、不辦卡、證件不離身、不貿然簽訂不明契約、不飲用不明飲料、不從事非法工作。

勞工處提醒初入職場的青年朋友們了解勞動權益，今(109)年基本工資每小時158元、每月23,800元，受雇工作所領薪資不得低於基本工資。即便為短期工讀，雇主仍應為勞工投保勞工保險及提繳勞工退休金。1天正常工作時間加延長工時不得超過12小時，1個月延長工時不得超過46小時。每7日中應有2日之休息，其中1日為例假，1日為休息日，勿超時工作。

勞工處強調，最重要的是要隨時保持警戒心，小心待遇優厚異於常情、免經驗、工作內容不明的徵才廣告，都可能暗藏陷阱，一定要避免被詐欺或誤入不法行業！青年朋友若遇有求職詐騙或徵才廣告不實的情形，可搜集人、事、時、地、物等證據資料向勞工處申訴，另外，若有任何勞動權益及職場安全相關之疑問，亦可於上班期間撥打勞工處求職防騙專線(03)5353007或165反詐騙專線洽詢。

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