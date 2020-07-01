竹市勞工大學專業職能學苑叫好又叫座　即日起受理報名

▲100個場次，完全免費，即日起受理報名，額滿即止。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

叫好又叫座的新竹市勞工大學專業職能學苑又來了！新竹市政府整合清大、交大、元培、中華及玄奘5校超級師資，推出五類創新職能課程，涵蓋平面設計、程式設計課程開發、觀光策展、創意創新創業及身心調理等領域，共計100個場次，完全免費，即日起受理報名，額滿即止，8月1日起開課。新竹市長林智堅邀請勞工及青年朋友踴躍報名，把握機會提升職能，儲備職場競爭力，開拓不一樣的人生視野。

林智堅表示，為了協助青年勞工開創更不一樣的職涯可能性，市府近年持續推動創新、多元的職能課程，積極協助青年朋友們找到職涯志向、快樂就業。勞工處長黃錦源說明，今年市府為青年規劃的職涯活動非常多樣豐富，包括職涯推廣講座、職場體驗或企業參訪活動，共計超過150場次。每年投入在促進青年就業的資源超過1,000萬元，期許市府能在成為青年、勞工的堅強後盾，讓年輕朋友們的就業競爭力不斷升級、發展自己的斜槓人生。

勞工處說明，今年度的專業職能學苑課程所涵蓋的領域相當廣泛，包括由交大推出的「基礎設計工具與流程系列課程」，透過Photoshop、Illustrator、PowerPoint等設計軟體教學，建構學員基礎設計思維；中華大學的「觀光會展活動課程」，提供專業展覽規劃與市場行銷技法的全面解析；玄奘大學開設「創意、創新、創業課程」，幫助學員了解創業前應具備的相關知能；元培醫大的「芳香療法系列課程」提供芳療技法及產業的初步知識，除可自我保健外，亦可培養第二專長；清大因應12年國教新課綱所推出的「AI人工智慧主題課程」，將帶領學員體驗目前全球熱門之AI人工智慧教材，特別適合有志朝向文教事業就業或創業的朋友們。

勞工處長黃錦源表示，產業變動快速，創新技術推陳出新，為提供勞工朋友更多元的職能充電管道，以因應社會脈動，市府去(108)年首創與新竹市的五所大學合作，聯合堅強的大學師資陣容，共同打造一系列多元又創新的專業職能課程，就是希望讓青年、勞工朋友，在自己的本業之外，也能接觸、學習不同的職能，亦可當作是在工餘時間的紓壓充電。黃處長也特別指出，本活動在去年一推出，即好評不斷，叫好又叫座，計有2,627人次熱烈參與，呼籲有意自我精進、培養第二專長的勞工朋友們不要錯過報名機會。

勞工處說明，本年度五大職類課程，自8月1日起陸續開課，課程時間多規劃在假日或平日晚間，即日起開放報名，沒有資格限制，各班名額有限，額滿即截止報名，歡迎有興趣的市民快把握機會加入共學行列，為自己的職場競爭力加分。本活動線上報名網址為https://bit.ly/3fC2cKa，或請電洽（03）5153383分機51。