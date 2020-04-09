林智堅視察近距離服務業　籲嚴守防疫讓顧客安心

▲林智堅扮演顧客體驗，親身了解業者防疫措施作為。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

武漢肺炎疫情延燒，新竹市長林智堅視察近距離服務業，赴美髮業者店家了解業者防疫工作，他也向業者呼籲「近距離服務業防疫SOP」：第一，環境消毒、進入量體溫；第二，維持室內安全社交距離，洗髮與剪髮皆維持梅花座間隔；第三，全程配戴口罩、如因服務需求需拿下口罩也務必避免交談，以低度交談安靜完成服務，他籲請美髮、美容、按摩等近距離服務業務必落實，安全的防疫環境能有效降低傳染風險，也能讓市民放心消費，減低疫情對營運的衝擊。

林智堅也扮演顧客體驗，親身了解業者防疫措施作為，剪髮期間也全程戴著口罩，他說，顧客、服務業雙方都以積極態度防疫，還是能安全享有服務；針對近距離服務業者的三大防疫措施包括，第一，入口處應強制以酒精消毒雙手、體溫監測，禁止發燒者入內；第二維持安全社交距離，保持室內 1.5 公尺、室外1公尺之社交距離等規範；第三近身服務顧客時，要注意減少言談，如需脫下口罩千萬避免交談。

林智堅也配合防疫流程及戴上口罩進行做最佳示範，情境安排幕僚無論洗髮或剪髮都沒有維持安全距離，林智堅市長則不厭其煩提醒幕僚務必保持梅花座的空位間隔，並嚴格遵守洗髮及剪髮時不交談的守則；他對於業者的積極的防疫態度及應變作為給予肯定，他強調，防疫的非常時期需要大家一起努力，全民同心協力，共度難關。

勞工處長黃錦源表示，美髮、美容、美甲及推拿按摩等服務業工作其實和醫護一樣，必須近距離接觸顧客才能提供服務，因此，相較一般服務業的工作疫情風險更高。因此他呼籲，業者應依「COVID-19（武漢肺炎）因應指引：社交距離注意事項」，加強相關防疫措施，以維護自身健康及提供民眾安心消費。

勞工處也表示，因應武漢肺炎疫情嚴峻，民眾應儘可能待在家中，避免去擁擠的公共場所，故服務業的營收獲利與交易會被迫減少許多。為因應當下產業面臨之問題，針對勞工面對此波疫情，勞動部已推出充電再出發訓練計畫、安心就業計畫、勞、就保費及勞工退休金緩徵、鳳凰貸款擴大協助計畫等，市政府相關配合措施也已準備就緒，會陪伴勞工度過這波景氣寒冬。

今日業者代表女子燙髮業職業工會理事長賴偉民表示，感謝市府加強宣導相關防疫規範，期望藉由防疫宣示讓客群回流，防疫期間也希望前來消費的民眾記得戴口罩、勤洗手，大家一起為防疫努力。

勞工處進一步說明，有關充電再出發訓練計畫、安心就業計畫、勞、失業給付、失業勞工子女就學補助及創業鳳凰貸款服務單一窗口為勞動部勞動力發展署所轄就業中心；勞、就保費及勞退金緩繳協助單一服務窗口為勞保局各地辦事處，歡迎踴躍洽詢勞動部紓困措施諮詢專線1955或上網查詢「勞動部因應嚴重特殊性傳染性肺炎協助專區」(網址:https://www.wda.gov.tw)。