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大雨狂炸九州累積59死16人失蹤...氣象廳警告：10日恐再降暴雨！

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▲▼ 日本九州豪雨。（圖／路透）

▲九州豪雨災情慘重，至今仍有多人因大雨沖毀道路被迫受困。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本近日受梅雨鋒面影響，各地降下激烈大雨，多處發生河川潰堤、土石流以及淹水，災情慘重，然而氣象廳警告，10日將再度降下猛烈大雨，特別是九州與四國地區，雨量將持續增加，民眾務必小心謹慎，嚴防土石崩塌、河川氾濫，低窪地區更是要注意是否有淹水的危險，把握時間盡早避難。

根據《時事通信社》報導，氣象廳表示， 9日上午東海、近畿以及四國地區仍有降雨，而梅雨鋒面將會持續往日本海方向北上，九州與四國地區10日雨勢恐將暴增，預計局部性降下一小時50毫米以上的猛烈大雨，同時伴隨打雷。氣象廳呼籲，務必嚴防土石災害、河川氾濫以及低窪地區的淹水情形。

靜岡縣濱松市天龍區9日上午3時50分至4時50分間的一小時降下了66毫米的暴雨。除了靜岡外，熊本、鹿兒島、愛媛、大阪、奈良、岐阜以及長野內部分地區也已經發布「土石災害警戒情報（土砂災害警戒）」。

氣象廳針對部分地區，預估了9日上午6時至10日上午6時的24小時雨量，其中九州與四國地區為250毫米、近畿地區180毫米、東海與關東甲信地區150毫米、中國與北陸地區則為80毫米。而9日上午6時至11日上午6時的48 小時預估雨量，九州與四國地區為300~400毫米、近畿地區180~250毫米、東海地區200~300毫米，關東甲信地區150~250毫米、中國與北陸地區則為100~200毫米。

另一方面，此次九州大雨共造成59人死亡、4人無生命跡象、16人下落不明。

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