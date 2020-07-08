北韓不願與美談判！　川普：若見金正恩「對我有幫助」願再辦川金會

▲ 金正恩與川普於越南峰會。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

美國特使出訪南韓前，北韓外務省接連發表聲明宣稱，無意與美國談判。美國總統川普（Donald Trump）則表示，如果和北韓領導人再次舉行峰會對自己有幫助，他願意再見金正恩。

川普7日接受格雷電視台（Gray Television）節目主持人蘇斯特倫（Greta Van Susteren）訪問時表示，「我可以理解他們希望會面，我們當然會這麼做。如果我認為這對我有幫助，我就會這麼做。」

當被問及舉行會晤是否會有幫助時，川普回應，「有可能。我跟他有很棒的關係，所以很可能（會有幫助）。」

然而，北韓外務省第一副相崔善姬4日發表談話指出，沒必要和美國談判。外務省美國事務局長權正根7日也透過官媒《朝中社》表示，「再次明確聲明，我們沒有和美國人相對而坐的想法」，更批評南韓自詡為中間人，對北韓及美國問題「多管閒事」。

南韓總統文在寅本月稍早曾表示，期待川金在11月美國大選前再次舉行峰會。目前正出訪南韓的美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）6月則提到，受到新冠疫情影響，不太可能在大選前舉行面對面峰會，8日會晤文在寅時可能提及此事。

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