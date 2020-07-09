一夕淪單親！她與6女兒回娘家　42歲夫忘帶藥返家「慘遭土石活埋」

▲日本九州豪雨造成多起災情。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

受到梅雨鋒面影響，日本九州地區連日降下大雨，其中熊本縣災情最為慘重，一名住在熊本縣蘆北町田川地區的42歲男子，原本和6個女兒一起陪老婆回娘家，途中卻發現自己忘記帶慢性病用藥，因此單獨返家拿藥，沒想到回家後卻遭逢土石流，與母親和祖母共同葬身家中。

綜合日媒報導，死者入江龍一平時與妻子、6個女兒、母親以及祖母同住，3日晚間原本要和6個女兒陪妻子回娘家，但卻因忘了拿藥臨時返回位在蘆北町田川地區的住家，怎知卻遭此劫難。

熊本連日大雨造成山坡土石鬆動，入江的鄰居杉村弘義表示，4日凌晨4時左右，突然聽到住家旁出現宛如噴射機般的巨響，出門一看才發現，鄰居家已經被滑落的山坡徹底掩埋。消防隊員接獲通後隨即進行開挖作業，然而挖掘出來的卻只剩3具冰冷的遺體。

根據《時事通信社》報導，現場民眾表示，入江家的正後方發生土石坍方，山坡從半山腰滑落，咖啡色的土石瞬間淹沒周圍，而入江家的民宅更是直接倒塌。入江的鄰居高田翔吾說，事發當時自己和妻子非常擔心入江一家的安危，因此緊急聯絡入江的妻子，不過卻打不通。

據了解，入江龍一與妻子育有6個女兒，最大的已經就讀高中，最小的仍在就讀幼稚園。

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