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衛局女之死「地獄級噁心操作」　王奕凱千字還原徵信社真相：你們就是殺人兇手

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記者黃翊婷／綜合報導

新北市衛生局林姓女員工墜樓身亡，她生前曾在臉書留下千字文指控，遭某居家長照機構的廖姓執行長施暴、性侵，引起社會輿論譁然。知名社運人士王奕凱8日在臉書發表一篇長文分享見解，他透露，這些徵信社資料都是廖姓夫妻丟出來給媒體的，似乎想透過這種方式轉移焦點，甚至直指廖姓一家人都是「影帝」，「她的命不會白死，我跟她的朋友會用盡全力去揭發你們。」

▲▼衛生局女墜亡案外案，林男。（圖／記者陳以昇翻攝） 

▲廖妻委託徵信社蒐證，意外拍到林女情人節勾已婚男長官的照片（左圖左、右圖右）。（圖／記者陳以昇翻攝）

《ETtoday新聞雲》8日一篇獨家報導中提到，廖妻聲稱她早已發現丈夫不對勁，於是委託徵信業者展開調查蒐證，2020年2月14日當天，徵信業者跟隨林女到新北市板橋區一間高級燒肉店，意外拍到林女與另一名男子共進情人大餐，事後兩人親密摟肩步行返回女方租屋處，而這名男子則是林女在衛生局的長官。

廖妻同年6月看到丈夫手機中有與林女的親密照，也得到丈夫證實，一想到之前一直把林女當成妹妹看待卻遭背叛，這才氣得提告妨害家庭。沒想到警方二次通知做筆錄時，林女因為被檢舉感情複雜，淚灑會議室又獨自跑到衛生局9樓頂寫下9000字的性侵指控文，最後墜樓身亡。

事情傳開之後，廖男面對來自四面八方的壓力，決定辭去長照機構執行長的職務，並透過律師發表聲明駁斥性侵說，強調是兩情相悅自然發生關係；7日下午3時許，他因今年1月間被黑衣人持安帽毆打案到新北地檢署出庭時，更對認出他的記者喊冤，「我沒有性侵她」。

▲▼新北衛生局女員工輕生並控訴遭任職過的長照機構執行長性侵，2人曾互動密切。（圖／翻攝自當事人臉書）

▼▲廖男（上圖右、下圖左）聲稱與林女是你情我願。（圖／翻攝自當事人臉書、記者陳以昇翻攝）

▲▼新北衛生局女員工自殺，執行長以性侵案被告通知到警所說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

雖然檢警解鎖林女的手機後，並未找到遭性侵的相關通聯紀錄，讓整起案件更加撲朔迷離。但知名社運人士王奕凱8日在臉書PO出一篇1739的長文，內容直指，從新聞媒體報導中終於可以看出「是誰將林女推下去的」，徵信社是廖妻找的，在林女想要講出這段不堪的遭遇時，夫妻倆還提告妨害家庭、妨害名譽，他們將徵信社的資料丟出來給媒體，根本是想透過這種方式來轉移社會焦點。

王奕凱認為，這麼做反而證實廖姓夫妻之前是「滿口謊言」，找來徵信社演戲，最後全都甩鍋給不存在的小四，甚至透過媒體爆料想進一步抹黑林女，把自己的責任推得一乾二淨，「也許她無法知道原來害死她的人是一整家的影帝」；現在他和死者的朋友們知道了，之後不會放棄繼續揭露，也會去問問新北市政府，「這樣的長照治療所負責人還符合評鑑資格嗎？」

▼王奕凱臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／王奕凱）

知名社運人士王奕凱談衛生局女員工之死，酸執行長一家都是影帝。（圖／翻攝自Facebook／王奕凱）

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