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性侵1年多才掙扎怪怪的？　他批「台灣社會病態」成加害者

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對於女性遭性侵1年多才掙扎、憂鬱，網友揭社會缺乏同理心。（翻攝自shutterstock）

▲對於女性遭性侵1年多才掙扎、憂鬱，網友揭社會缺乏同理心。（翻攝自shutterstock）

圖文／鏡週刊

新北市衛生所林姓女職員3日墜樓身亡，生前在臉書PO文控訴遭前上屬性侵、暴力與欺騙，引發社會關注。針對事件發生，有部分質疑聲浪認為「遭性侵1年多才掙扎」怪怪的，對此，就有網友分析主因，並強調要有同理心。

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林女墜樓事件曝光，除了疑似正宮出面質疑「當初（遭性侵）為何不報案？」外，也有一位網友在PTT上問「『性侵1年多』怪怪的？」認為女生被性侵1年後才掙扎、憂鬱、生不如死，「總覺得怪怪的」。文章一曝光，秒引起爭議，並湧進大票網友撻伐，就有一位網友分析遭性侵人不敢講主因，並強調「要有同理心」，隨後該網友疑不敵輿論把文章刪除。

原PO透露，從無關第三者角度來看，才會顯得這件事情怪，認為發生突發事件都會傻住，更何況是性侵。原PO以男性為例，「先不要講女生，今天如果是男生被男生強暴，你要不要講出去 ?」直言社會同理心太少，找人訴說或尋求幫助，醫護幫忙採證、法院一直開庭，難免事件曝光，這時親戚鄰居開始七嘴八舌，如果意外被朋友知道，「你好朋友會不會背叛你？」最後被害者成輿論對象，情況再壞一點可能被笑，「以為你講出去，有人幫你呼呼，事實上，10個9個在取笑你啦」。

面對不講悶在心裡，講了面對社會不友善眼光看待，原PO認為還是要教導，「周圍人要怎麼比較同理心面對被害人」，表示友善與同理心，才會讓被害者勇敢站出來，並舉發不正義的事情，最後感嘆台灣這社會，目前仍自掃門前雪的人居多。文章一曝光，秒讓大票網友回應，「你太寫實了」、「看過女生被怪叔叔吃豆腐，真的就僵在那邊不敢動」、「你是專業的社會觀察家」。

此外，也有不少網友勇敢揭露曾遭性侵一事，其中一位女網友透露26歲遭性侵後，因事情太髒，強制美化這段記憶，「所以就演變成非常恐怖又噁心的自以為愛上性侵犯的心理防衛機制」，並鼓勵其他有共同經驗的人要好好活下去，「絕對不要成為性侵犯的共犯，幫牠（他）毀屍滅跡」。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。

★再給自己一次機會安心專線：1925（24小時）、生命線：1995、張老師專線：1980。


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