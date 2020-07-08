　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／衛生局女「圖像密碼」宣戰！情人節勾男長官遭拍…他還扮徵信社嗆正宮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 衛生局女開戰正宮，男長官幫談判 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲衛生局墜亡女生前開戰正宮，男長官(紅圈左)扮徵信社約正宮(紅圈右)赴三芝淺水灣談判。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市一名衛生局林姓女員工日前墜樓身亡，死前在臉書留下千字文指控，遭一間居家長照機構的廖姓執行長施暴、性侵，社會輿論一片譁然，事件曝光後，廖男也遭到解職。但廖男正宮案發前曾委託徵信社暗中調查林女，意外發現她與已婚男長官關係密切，曾在情人節摟肩一同返回住處，男長官還曾假扮徵信社將廖妻約出門談判。

據了解，廖男2017年與林女發展婚外情，這段畸戀持續到2019年11月告終，期間2人糾纏不清，林女最後離職到新北市衛生局擔任約聘人員，負責長照業務，但仍與廖男藕斷絲連。

廖妻在2019年11月間接到一名自稱是「徵信社人員」男子的電話，對方宣稱手中有林女與廖男的「不雅照」，要求她出面談判。同年11月9日，廖妻在長照機構女員工的陪同下前往淺水灣談判，「徵信社人員」持不雅照向她嗆聲，「妳老公已經不愛妳」、「趕快離婚吧」等語。

陪同正宮前往談判的女員工，見到該名徵信社人員覺得相當眼熟，拍下照片仔細回想才發現，該名男子以前曾在長照機構擔任過實習生，而非徵信社人員。但廖妻得知後按兵不動，事後聘請徵信社調查林女與丈夫之間的糾葛，才意外發現該名男子已轉任衛生局，而且是林女的長官林姓督導，2人還在情人節共進晚餐，貌似關係匪淺。

根據徵信社拍攝的畫面，林女2020年2月14日當天，與林男共進情人節大餐，吃完飯後2人親密摟肩一同步行返回林女租屋處。由於林男先前假扮徵信社人員向正宮嗆聲，讓廖妻決定直接提告林女「妨害家庭」，正式宣告開戰。

▲▼ 衛生局女PO文宣戰正宮 。（圖／翻攝林女臉書）

▲林女接到警方第一次通知製作筆錄時，PO文留下象徵正宮與自己的章魚與魚圖像，向正宮宣戰。（圖／翻攝林女臉書）

林女接到警局通知到案做筆錄後，於2020年6月17日在臉書寫下，「做大事之前，要紀念一下！#心臟強度訓練 #期待七月」，並附上一張個人照，照片左邊畫了一隻章魚，右邊則畫了一隻魚。據悉，廖男老婆名字中有2字恰好與「章魚」同音，林女名字中則有1字同音「魚」，這篇PO文形同開戰，不過她並未現身警局。

但廖妻沒想到，林女才剛接到警局第二次通知製作筆錄，竟就在臉書上留下千字長文指控丈夫性侵、施暴，文中更表示「你贏了」。如今林女人已去世，但這件輕生案件的疑點卻更加撲朔迷離。

▲▼衛生局女墜亡案外案，林男。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林女被拍到與衛生局已婚林姓長官狀似親暱共吃情人節大餐。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼衛生局女員工墜樓亡，摯友親曝「生前相處狀況」。（圖／翻攝臉書、記者游宗樺攝）

▲衛生局女員工墜樓亡，臉書留下指控廖姓執行長性侵的長文，文末更稱「你贏了」。（圖／翻攝臉書、記者游宗樺攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

獨／衛生局女墜樓亡爆案外案！徵信社情人節意外拍到她勾「已婚男長官」

前執行長「首發聲明」全文曝光！談衛生局女墜亡：我被妖魔化…否認性侵

才幫慶生完…傳播妹瞞男友到府接客！工程師男客家中「狂扭抽搐」暴斃

ET快訊
快訊／長子剛上車...公車秒開走「媽背1歲兒苦追」　交通局重
獨／衛生局女「圖像密碼」宣戰..勾男長官遭拍！他還扮徵信社嗆
女老師「愛上小六生」誕下2孩…畸戀轟動1990年代　癌逝享年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

母心碎！板橋國中生下課遭2屁孩嗆「看三小」　尾隨到公園踹倒猛毆

與棒球教練共寢…半夜遭「親臉狂摸」！4國中男不敢講：怕他不教我

北市sogo商圈當街擄人！警去電「馬上放人」　5嫌嚇到鳥獸散

花蓮潛水客「抽筋體力不支」求援　海巡發現信號燈救上岸送醫

陸戰隊「向岸突擊登陸」小艇翻覆釀2死　專案小組掌握關鍵「空拍影像」

獨／衛生局女「圖像密碼」宣戰！情人節勾男長官遭拍…他還扮徵信社嗆正宮

獨／與校長溝通不良...台中某國小女老師爬上4樓圍牆！學生撞見嚇哭

苗栗男菸蒂丟水溝遭拍影片檢舉　正宮接罰單驚見「小三」入鏡崩潰抓狂

「不還錢拖山上埋！」　竹聯仁堂育仁會兇狠逼債還搞詐騙　3人收押

新北警暑假大掃黑逮34人！明仁會三峽分會擄人刑虐太囂張　一波剷除秒消失

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

母心碎！板橋國中生下課遭2屁孩嗆「看三小」　尾隨到公園踹倒猛毆

與棒球教練共寢…半夜遭「親臉狂摸」！4國中男不敢講：怕他不教我

北市sogo商圈當街擄人！警去電「馬上放人」　5嫌嚇到鳥獸散

花蓮潛水客「抽筋體力不支」求援　海巡發現信號燈救上岸送醫

陸戰隊「向岸突擊登陸」小艇翻覆釀2死　專案小組掌握關鍵「空拍影像」

獨／衛生局女「圖像密碼」宣戰！情人節勾男長官遭拍…他還扮徵信社嗆正宮

獨／與校長溝通不良...台中某國小女老師爬上4樓圍牆！學生撞見嚇哭

苗栗男菸蒂丟水溝遭拍影片檢舉　正宮接罰單驚見「小三」入鏡崩潰抓狂

「不還錢拖山上埋！」　竹聯仁堂育仁會兇狠逼債還搞詐騙　3人收押

新北警暑假大掃黑逮34人！明仁會三峽分會擄人刑虐太囂張　一波剷除秒消失

疫情下水面超清澈！土耳其1600年教堂「湖底浮現」...畫面超壯觀

母心碎！板橋國中生下課遭2屁孩嗆「看三小」　尾隨到公園踹倒猛毆

三峽大壩又歪了？　大陸專家揭「關鍵真相」：要怪Google

被貓生耽誤的「袋鼠」！　霸氣喵打架驚呆網：工讀生出來

三倍券箭在弦上！不違法蹭出最大效益　鐵道迷出奇招分享

激似「小野馬」炫雅！　李維維「狂甩6KG」大膽穿包臀褲秀辣腿

國民黨花蓮黨部礦泥美容體驗　社區長者臉上充滿「泥巴」笑容

黑、綠迷彩+5色中衛口罩7/9開賣預告　電商販售時間搶先看

與棒球教練共寢…半夜遭「親臉狂摸」！4國中男不敢講：怕他不教我

好想吃！呆汪猛啃「紙製糖醋肉」超陶醉　她笑場：有多餓

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

台南清潔隊員「溜班」回家休息長達10年！

離婚2天！前妻色誘斷命根丟馬桶　新竹男剩1公分交了女友

新北男家中DIY被罰5000元！法官：驚嚇到路人

花心男被前妻剪下體　求償千萬判決出爐

他刷悠遊卡買29元奶茶　慘賠2.1萬

傳播妹幫男友慶生完接客！工程師家中狂扭抽搐暴斃

衛生局女墜亡案外案　拍到她勾已婚男長官

監視器畫面曝！微星總經理走上7樓墜亡

即／桃園火爆男疑妻外遇　棍棒狂毆送醫不治

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

更多熱門

相關新聞

衛生局女墜亡案外案　拍到她勾已婚男長官

衛生局女墜亡案外案　拍到她勾已婚男長官

新北市一間居家長照機構前執行長與前女員工長達近2年的婚外情，女員工則在留下千字文指控遭性侵後墜樓輕生，但執行長妻子早發現2人不倫戀，暗地委託徵信社跟監，意外發現女員工疑腳踏兩條船，也指控女員工臉書貼文「一個人的情人節」根本不是真的，事後對如員工提告「妨害家庭」，但警方還來不及傳她到案，就發生憾事，讓這件輕生案更加撲朔迷離。

屏東女與男性大學內談判失控　女警耐心安撫

屏東女與男性大學內談判失控　女警耐心安撫

衛生局女雇員墜樓　「前執行長」妨害性自主送辦

衛生局女雇員墜樓　「前執行長」妨害性自主送辦

衛生局女員工解剖　父母直接告性侵

衛生局女員工解剖　父母直接告性侵

前執行長被列性侵被告！檢警通知說明

前執行長被列性侵被告！檢警通知說明

關鍵字：

衛生局女員工千字文前執行長談判

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

即／美國正式退出世界衛生組織

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

麥當勞高溫熱奶茶直燙孕肚　安以軒嚇到宮縮

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

愛莉莎莎突宣布：Dcard的大家再見

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

楊冠玉導演生前燦笑…李翊君崩潰死訊捨不得

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面