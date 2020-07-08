獨／衛生局女「圖像密碼」宣戰！情人節勾男長官遭拍…他還扮徵信社嗆正宮

▲衛生局墜亡女生前開戰正宮，男長官(紅圈左)扮徵信社約正宮(紅圈右)赴三芝淺水灣談判。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市一名衛生局林姓女員工日前墜樓身亡，死前在臉書留下千字文指控，遭一間居家長照機構的廖姓執行長施暴、性侵，社會輿論一片譁然，事件曝光後，廖男也遭到解職。但廖男正宮案發前曾委託徵信社暗中調查林女，意外發現她與已婚男長官關係密切，曾在情人節摟肩一同返回住處，男長官還曾假扮徵信社將廖妻約出門談判。

據了解，廖男2017年與林女發展婚外情，這段畸戀持續到2019年11月告終，期間2人糾纏不清，林女最後離職到新北市衛生局擔任約聘人員，負責長照業務，但仍與廖男藕斷絲連。

廖妻在2019年11月間接到一名自稱是「徵信社人員」男子的電話，對方宣稱手中有林女與廖男的「不雅照」，要求她出面談判。同年11月9日，廖妻在長照機構女員工的陪同下前往淺水灣談判，「徵信社人員」持不雅照向她嗆聲，「妳老公已經不愛妳」、「趕快離婚吧」等語。

陪同正宮前往談判的女員工，見到該名徵信社人員覺得相當眼熟，拍下照片仔細回想才發現，該名男子以前曾在長照機構擔任過實習生，而非徵信社人員。但廖妻得知後按兵不動，事後聘請徵信社調查林女與丈夫之間的糾葛，才意外發現該名男子已轉任衛生局，而且是林女的長官林姓督導，2人還在情人節共進晚餐，貌似關係匪淺。

根據徵信社拍攝的畫面，林女2020年2月14日當天，與林男共進情人節大餐，吃完飯後2人親密摟肩一同步行返回林女租屋處。由於林男先前假扮徵信社人員向正宮嗆聲，讓廖妻決定直接提告林女「妨害家庭」，正式宣告開戰。

▲林女接到警方第一次通知製作筆錄時，PO文留下象徵正宮與自己的章魚與魚圖像，向正宮宣戰。（圖／翻攝林女臉書）

林女接到警局通知到案做筆錄後，於2020年6月17日在臉書寫下，「做大事之前，要紀念一下！#心臟強度訓練 #期待七月」，並附上一張個人照，照片左邊畫了一隻章魚，右邊則畫了一隻魚。據悉，廖男老婆名字中有2字恰好與「章魚」同音，林女名字中則有1字同音「魚」，這篇PO文形同開戰，不過她並未現身警局。

但廖妻沒想到，林女才剛接到警局第二次通知製作筆錄，竟就在臉書上留下千字長文指控丈夫性侵、施暴，文中更表示「你贏了」。如今林女人已去世，但這件輕生案件的疑點卻更加撲朔迷離。

▲林女被拍到與衛生局已婚林姓長官狀似親暱共吃情人節大餐。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲衛生局女員工墜樓亡，臉書留下指控廖姓執行長性侵的長文，文末更稱「你贏了」。（圖／翻攝臉書、記者游宗樺攝）

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