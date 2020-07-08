深陷「房思琪風暴」！補教名師陳星消失3年去哪了？ 鄭弘儀曝：在台生存很困難

▲鄭弘儀在節目上指出，陳星在台灣生存很困難。（圖／翻攝自《新聞挖挖挖》YouTube）

圖、文／CTWANT

作家林奕含3年前輕生事件震驚社會，留下遺作《房思琪的初戀樂園》，這個事件牽扯出補教界名師陳星，涉嫌誘姦性侵罪刑，不過最終因罪證不足而不起訴；近日節目《新聞挖挖哇》上討論這個問題，因最近發生一起衛生局女員工自殺案件，死者在臉書上的自白，引起外界關注，而主持鄭弘儀也提及陳星近況，直言「他在台灣生存很困難」。

補教界名師陳星2017年涉嫌誘姦、強暴、性侵林奕含，導致女方選擇結束生命；檢方在調查過程中找來間接聽到此事的證人，但因為不是目擊證人，檢察官只能剝絲抽繭去找到線索，後來檢方需要女方家屬提供線索更多時，但家屬已經不想再追究這件事，陳星最後因罪證不足獲不起訴。

鄭弘儀在《新聞挖挖哇》中表示，透過新聞得知陳星好像已經不在台灣了，「我們社會無法忍受身為一個老師，卻對一個女學生做出這樣的事情，雖然不起訴，但他在台灣生存是很困難。」來賓郭德田律師指出，發生這種情況下，若這個老師是在學校任職，肯定會被認定是不適任教師而被開除，倘若發生在補習班，教育局也會特別嚴查，這名補習班老師也會被認定為不適用。

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