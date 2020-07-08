衛生局女雇員墜樓「前執行長」妨害性自主送辦　聲明堅稱你情我願

▲廖姓夫妻步出警局。（圖／記者陳以昇攝）

文／中央社記者王鴻國新北7日電

新北市衛生局林姓女員工墜樓身亡前曾披露被廖男強暴，廖男7日遭檢警約談並訊前聲明喊冤表示兩人是你情我願，絕無性侵。訊後，警方仍依妨害性自主罪嫌將廖男送辦。

新北市衛生局29歲林姓女職員3日晚間墜樓身亡，她曾在臉書（Facebook）披露遭強暴等情節，文末寫到「願用這條命，讓真相浮出檯面」，引起廣大迴響並形容是「房思琪翻版」。

由於涉性侵林女者疑是某物理治療所廖姓執行長，案發後已被解職。但有媒體報導廖男的老婆則於4日在臉書發文並貼出昔日的報案三聯單，指林女涉妨害家庭並曾至警局提告。

檢警7日前往板橋殯儀館解剖相驗林女死因，檢察官當場受理林女父母對廖男提出的性侵告訴，林女父母在解剖後悲傷攜女遺體移靈台中市立殯儀館。

由於全案受外界關注，新北地檢察署也於下午約談廖男，以釐清廖男今年1月遭不明人士手持安全帽毆打受傷的案情，隨後，新北警方也傳訊廖男。

▲新北衛生局女員工輕生並控訴遭任職過的長照機構執行長性侵，2人曾互動密切。（圖／翻攝自當事人臉書）

廖男晚間在律師陪同下到警局應訊前不發一語，透過律師發出聲明說明絕沒有性侵林女，他和林女你情我願，如一般情侶交往近2年。

他聲明強調，絕無像林女於其臉書社群所發表文章中，曾遭他推拖拉打、勾著脖子掩著嘴拖回房等疑似強暴行為，這些隱喻或暗示均「非屬事實」。

他也聲明部分有心人士刻意扭曲、變造故事或恣意抨擊，企圖引導輿論方向將他「妖魔化」，未來若有心人士仍刻意捏造、編造故事，他將委請律師提告；至於網路散播通話錄音是雙方分手後於馬路上發生口角，絕非部分人士臆測強暴後的道歉錄音。

他聲明表示，相信司法機關檢視林女遺物及調取相關事證資料後，當可還本人清白。訊後，警方依林女家屬提告以妨害性自主罪嫌將廖男函送檢方偵辦。