「弟捐精姊付錢」代孕生出混血雙胞胎　女師控他獨占氣討447萬

▲葉女的夢想是擁有混血兒小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

在高雄從事補教工作的葉姓女老師年輕時就決定不結婚，但一直很想要有混血兒的小孩，後來聽聞同事夫妻前往烏克蘭進行人工生殖，於是找來弟弟談好「你捐精我付錢」的條件，最後成功請人代孕產下一對雙胞胎女嬰。然而，回到台灣之後弟弟卻把孩子們強行帶走，讓她氣得提告要求返還447萬餘元的費用。

判決書中指出，葉女與弟弟2016年間討論後，確認由她全額支付「代孕費用、醫療費用、機票、於烏克蘭期間之住宿、生活及娛樂費用」，並由弟弟、弟媳前往烏克蘭與當地代孕診所簽約；另外，弟弟還要提供精子進行胚胎孕育，等到孩子出生之後，再由弟弟夫妻倆前往烏克蘭辦理出生證明，帶回台灣由她進行收養程序。

葉女期待的雙胞胎女嬰在2018年1月17日平安出生，同年2月15日被接回台灣，原本以為終於可以圓夢了，沒想到弟弟卻強行將孩子們抱走，並登記為自己的三女、四女。她在女嬰回台期間仍持續付出照顧，弟弟卻不同意辦理收養程序，這才氣得提告要求返還上述費用，總計447萬5851元。

▲葉女指控弟弟不讓她收養雙胞胎。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

面對姊姊指責違反契約，弟弟辯稱，兩人並沒有成立委任契約，他只是要幫助姊姊完成養育子女心願，進而捐精配合辦理代孕生殖，這行為屬「好意施惠關係」。

當初告訴葉女代孕一事的同事夫妻則證稱，弟弟夫妻當初與葉女談好願意幫這個忙，而且一毛錢都不用出，「因為付錢的人是她，所以選卵母及代理孕母都是她決定的，那時候是談好孩子帶回來，要順利報戶口讓她領養或認養，後來卻出現變化」。另一名證人也證實，葉女一直很想擁有混血兒的小孩，於是找來弟弟協助圓夢，孩子們帶回來的期間，她也把寶寶當成自己的小孩在照顧。

不過，高雄地院考量到現行人工生殖法第31條規定，葉女與弟弟約定的「前往烏克蘭進行購買卵子人工生殖」契約，不但使生命商品化，傷害人性尊嚴，且造成弟弟的長女、次女親屬權益受到重大影響，即便我國社會對於代理孕母的態度越趨開放，姊弟倆的行徑明顯違反社會善良風俗，最終判她敗訴，全案仍可上訴。