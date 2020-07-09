　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「弟捐精姊付錢」代孕生出混血雙胞胎　女師控他獨占氣討447萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼雙胞胎 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲葉女的夢想是擁有混血兒小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

在高雄從事補教工作的葉姓女老師年輕時就決定不結婚，但一直很想要有混血兒的小孩，後來聽聞同事夫妻前往烏克蘭進行人工生殖，於是找來弟弟談好「你捐精我付錢」的條件，最後成功請人代孕產下一對雙胞胎女嬰。然而，回到台灣之後弟弟卻把孩子們強行帶走，讓她氣得提告要求返還447萬餘元的費用。

判決書中指出，葉女與弟弟2016年間討論後，確認由她全額支付「代孕費用、醫療費用、機票、於烏克蘭期間之住宿、生活及娛樂費用」，並由弟弟、弟媳前往烏克蘭與當地代孕診所簽約；另外，弟弟還要提供精子進行胚胎孕育，等到孩子出生之後，再由弟弟夫妻倆前往烏克蘭辦理出生證明，帶回台灣由她進行收養程序。

葉女期待的雙胞胎女嬰在2018年1月17日平安出生，同年2月15日被接回台灣，原本以為終於可以圓夢了，沒想到弟弟卻強行將孩子們抱走，並登記為自己的三女、四女。她在女嬰回台期間仍持續付出照顧，弟弟卻不同意辦理收養程序，這才氣得提告要求返還上述費用，總計447萬5851元。

▲雙胞胎,小孩,孩子。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲葉女指控弟弟不讓她收養雙胞胎。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

面對姊姊指責違反契約，弟弟辯稱，兩人並沒有成立委任契約，他只是要幫助姊姊完成養育子女心願，進而捐精配合辦理代孕生殖，這行為屬「好意施惠關係」。

當初告訴葉女代孕一事的同事夫妻則證稱，弟弟夫妻當初與葉女談好願意幫這個忙，而且一毛錢都不用出，「因為付錢的人是她，所以選卵母及代理孕母都是她決定的，那時候是談好孩子帶回來，要順利報戶口讓她領養或認養，後來卻出現變化」。另一名證人也證實，葉女一直很想擁有混血兒的小孩，於是找來弟弟協助圓夢，孩子們帶回來的期間，她也把寶寶當成自己的小孩在照顧。

不過，高雄地院考量到現行人工生殖法第31條規定，葉女與弟弟約定的「前往烏克蘭進行購買卵子人工生殖」契約，不但使生命商品化，傷害人性尊嚴，且造成弟弟的長女、次女親屬權益受到重大影響，即便我國社會對於代理孕母的態度越趨開放，姊弟倆的行徑明顯違反社會善良風俗，最終判她敗訴，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／三倍券申購突破1027萬人次！八成五民眾選「這方式」領
月票搭破萬「令人佩服」！成大教授揭親身經歷...柯文哲「單一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被爆料遭「訓斥」？大法官呂太郎：我心坦蕩，我行方正

21歲男刷悠遊卡買29元奶茶　喝完要付「2萬1000元」

外遇生2娃女醫被趕出夫家　「情人」秒選回歸家庭更慘結局曝光

她花600萬買中古透天厝　竟和3處墳墓當鄰居！原屋主賠42萬

「弟捐精姊付錢」代孕生出混血雙胞胎　女師控他獨占氣討447萬

流浪犬便溺弄髒愛車　高雄男狠棄2幼犬「曬死發臭」

被爆料遭「訓斥」？大法官呂太郎：我心坦蕩，我行方正

母心碎！板橋國中生下課遭2屁孩嗆「看三小」　尾隨到公園踹倒猛毆

公車撞爛轎車有洋蔥！駕駛肝癌末期　「為了3個孩子」吃藥壓病卻一時恍神

記帳士「假投資、真移民」媒介非法移民獲利上千萬　主嫌遭聲押獲准

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

她花600萬買中古透天厝　竟和3處墳墓當鄰居！原屋主賠42萬

「弟捐精姊付錢」代孕生出混血雙胞胎　女師控他獨占氣討447萬

流浪犬便溺弄髒愛車　高雄男狠棄2幼犬「曬死發臭」

被爆料遭「訓斥」？大法官呂太郎：我心坦蕩，我行方正

母心碎！板橋國中生下課遭2屁孩嗆「看三小」　尾隨到公園踹倒猛毆

公車撞爛轎車有洋蔥！駕駛肝癌末期　「為了3個孩子」吃藥壓病卻一時恍神

記帳士「假投資、真移民」媒介非法移民獲利上千萬　主嫌遭聲押獲准

「PTT創世神」杜奕瑾評論健保漏洞　警依散布謠言函送…法院裁定不罰

用餐限90分鐘她吃了4小時　大媽狂點海鮮牛肉還吃霸王餐！業者抓狂報警

偷台灣技術專利想跳槽大陸沒那麼容易　法務部到竹科與業者座談「營業秘密」

她花600萬買中古透天厝　竟和3處墳墓當鄰居！原屋主賠42萬

經濟現初步回彈跡象美股收漲177點　那指再創新高

烤番薯！台灣「3熱區」未來可能飆破40度　台北每年恐高達9天

「隱形荷包殺手」讓你變月光族！戒掉8種額外花費　輕鬆多存上萬元

美國退出的關鍵是台灣　WHO特使怒駁：台無法加入不是世衛的錯

新冠肺炎奪全球超過54.5萬人命　超過1190萬例確診

「弟捐精姊付錢」代孕生出混血雙胞胎　女師控他獨占氣討447萬

美國確診突破300萬人　川普堅持秋天復學：德國他們也開學了沒問題

5縣市亮高溫橙黃燈防飆38度　「未來一周酷熱」雨區曝

新加坡明天國會大選　反對黨黨魁嘆：民主落後台灣太多不能比

九州豪雨釀57人罹難17人失蹤！　日本擬指定2020首場「嚴重災害」

社會熱門新聞

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

雲林女冰屍含冤377天終落土！單親媽擺攤養家慘遭逆子殺害

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

獨／衛生局女圖像密碼宣戰！男長官扮徵信社嗆正宮

板橋國中生遭屁孩嗆「看三小」　尾隨踹倒猛毆

偷存前女友「吹簫片」　下場慘曝

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

衛生局女墜亡案外案　拍到她勾已婚男長官

公車司機恍神衝撞路旁轎車　癌末扶養3子女

微星總經理墜樓亡！家屬：生前有爭吵

更多熱門

相關新聞

3歲哥玩打火機　8個月弟陷入火海

3歲哥玩打火機　8個月弟陷入火海

當身邊有年幼的孩童時，父母都必須時刻注意孩子的動向，以免發生意外。烏克蘭一名父親獨自在家照顧一對兒子時，只是轉身上個廁所，沒想到3歲的哥哥就將放在桌上的打火機拿起來玩，最後竟點燃地毯，而躺在地毯上的8個月大弟弟直接「陷入火海」，導致全身25％燒傷，目前仍在與死神拔河。

單身女想生混血娃　弟捐精助孕被告

單身女想生混血娃　弟捐精助孕被告

「繼父抱抱！」童下秒遭摔飛頭破命危

「繼父抱抱！」童下秒遭摔飛頭破命危

500法鬥幼犬擠爆飛機貨艙　38隻慘死

500法鬥幼犬擠爆飛機貨艙　38隻慘死

即／烏克蘭第一夫人「確診新冠肺炎」

即／烏克蘭第一夫人「確診新冠肺炎」

關鍵字：

高雄地院代孕人工生殖烏克蘭

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

快訊／四川煙火廠大爆炸！蘑菇雲衝天

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

6歲小弟愛折神像　失蹤後竟「找到斷腰屍」

蕾菈立遺囑道歉父母親！

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

雲林女冰屍含冤377天終落土！單親媽擺攤養家慘遭逆子殺害

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

18歲少女最後一課「大體老師」　遺囑惹哭網友

「這3生肖」7月超旺！愛情、存款都翻漲

快訊／三倍券申購破1027萬人！八成五選這款

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面