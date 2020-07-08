21歲男刷悠遊卡買29元奶茶　喝完要付「2萬1000元」

記者黃翊婷／台北報導

21歲的周姓男子去年5月14日在超商撿到陳姓男大生的手機和悠遊卡，隔日跑到另一間超商盜刷29元，購買一杯奶茶，沒想到後來挨告上了法院，不僅得賠償2萬1000元，還被台北地院法官依侵占離本人持有物罪，判處罰金1萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

▲周男亂刷撿到的悠遊卡買飲料，下場簡直虧大了。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

判決書中提到，周男2019年5月14日下午2時31分在台北市某超商撿到陳姓男大生的綠色三星手機，還有一張政大學生證悠遊卡，但他並沒有將遺失物交給相關人員處理，而是收進自己的口袋裡，事發隔日還跑到另一間超商盜刷悠遊卡，買了一杯29元的奶茶。

陳姓男大生發現弄丟東西後，急忙向警方報案。周男見事情瞞不住了，於是主動透過臉書發訊息給陳男，表明願意領錢買一支手機歸還，這段聊天紀錄反而成了犯罪鐵證。

台北地院法官認為，周男撿到他人物品不僅沒有發揮公德心，還貪圖個人私利，看準學生證悠遊卡小額消費不需核對身分的特性，盜刷卡片內的儲值金額，行為顯有不該，但考量到他已經分期賠償陳男2萬1000元，雙方也成立調解，最後依侵占離本人持有物罪判處罰金1萬元，得易服勞役10日，緩刑2年，全案仍可上訴。