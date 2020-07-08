　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

21歲男刷悠遊卡買29元奶茶　喝完要付「2萬1000元」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／台北報導

21歲的周姓男子去年5月14日在超商撿到陳姓男大生的手機和悠遊卡，隔日跑到另一間超商盜刷29元，購買一杯奶茶，沒想到後來挨告上了法院，不僅得賠償2萬1000元，還被台北地院法官依侵占離本人持有物罪，判處罰金1萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

▲▼環保吸管,不鏽鋼吸管,限塑,禁用一次性吸管,吸管刷,手搖杯,食品安全,熱量,手搖飲料,茶飲。（圖／記者李毓康攝）

▲周男亂刷撿到的悠遊卡買飲料，下場簡直虧大了。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

判決書中提到，周男2019年5月14日下午2時31分在台北市某超商撿到陳姓男大生的綠色三星手機，還有一張政大學生證悠遊卡，但他並沒有將遺失物交給相關人員處理，而是收進自己的口袋裡，事發隔日還跑到另一間超商盜刷悠遊卡，買了一杯29元的奶茶。

陳姓男大生發現弄丟東西後，急忙向警方報案。周男見事情瞞不住了，於是主動透過臉書發訊息給陳男，表明願意領錢買一支手機歸還，這段聊天紀錄反而成了犯罪鐵證。

台北地院法官認為，周男撿到他人物品不僅沒有發揮公德心，還貪圖個人私利，看準學生證悠遊卡小額消費不需核對身分的特性，盜刷卡片內的儲值金額，行為顯有不該，但考量到他已經分期賠償陳男2萬1000元，雙方也成立調解，最後依侵占離本人持有物罪判處罰金1萬元，得易服勞役10日，緩刑2年，全案仍可上訴。

ET快訊
遭3歲男童囚監視器死角施暴14秒畫面曝　女童血染內褲爸心痛
假Coser女大生嗆開告！網爆料「男友曾性侵14歲Cos妹」
館長聲援吳怡農：目睹星光部隊演習「兇悍真相」　國軍演習與實戰
6款中衛口罩Yahoo今早11點開賣！「3大通路8販售點」一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

6款中衛口罩Yahoo今早11點開賣！　「3大通路8販售點」一次看

外遇生2娃女醫被趕出夫家　「情人」秒選回歸家庭更慘結局曝光

蘇益仁：台灣疫苗研發慢國際3個月　兩大因素曝落後關鍵

亮長槍喊「搶劫」射傷保全！偷開小黃搶走板信銀78萬　嫌犯被起訴

21歲男刷悠遊卡買29元奶茶　喝完要付「2萬1000元」

18歲男臉書私訊起糾紛！怒撂2人「西瓜刀猛砍」…17歲男手、臀見血嚇壞逃命

3歲女童「幼兒園遭霸凌」！一聽「上學」尖叫大哭：我不要跟他們當朋友

屏東女與男性友人校園內談判失控！女警耐心聽完抱怨　她點頭願就醫

網友爆料「男友曾性侵14歲Cos妹」！　假Coser女大生230字反擊：抹黑我就告

宜蘭男駕小船捕魚沒回來...警消徹夜搜救　隔天找到遺體

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

亮長槍喊「搶劫」射傷保全！偷開小黃搶走板信銀78萬　嫌犯被起訴

21歲男刷悠遊卡買29元奶茶　喝完要付「2萬1000元」

18歲男臉書私訊起糾紛！怒撂2人「西瓜刀猛砍」…17歲男手、臀見血嚇壞逃命

3歲女童「幼兒園遭霸凌」！一聽「上學」尖叫大哭：我不要跟他們當朋友

屏東女與男性友人校園內談判失控！女警耐心聽完抱怨　她點頭願就醫

網友爆料「男友曾性侵14歲Cos妹」！　假Coser女大生230字反擊：抹黑我就告

宜蘭男駕小船捕魚沒回來...警消徹夜搜救　隔天找到遺體

瑞芳侯硐貓村民宅清晨大火　鄰居住戶倉皇逃生...鐵皮屋夾層燒毀

屏東建國派出所全白外牆「太閃」　對面鄰居受不了頻抗議…警方聽到了

月息1500萬！政壇大金主榨乾「潤寅神鬼夫婦」　手機解密「藍綠白大咖」剉咧等

印地安人37轟重砲多人聚會沒戴口罩　球團拒絕參加夏訓

亮長槍喊「搶劫」射傷保全！偷開小黃搶走板信銀78萬　嫌犯被起訴

誆世界末日創「性」福教！女信徒完全臣服獻身…「陰陽雙修」N次懷孕墮胎

九州豪雨釀57人罹難17人失蹤！　日本擬指定2020首場「嚴重災害」

私服扁屁但禮服就翹了！楊冪被爆「穿假屁股結果移位」　粉絲傳激短褲圖反駁

貓熊二寶妹黑眼圈長出來啦！　圓圓緊護「仿仔」待母女重逢

21歲男刷悠遊卡買29元奶茶　喝完要付「2萬1000元」

「代理市政府睡著了？」鳳山火車站工程地嚴重積水…網譏：溼地公園新景點

18歲男臉書私訊起糾紛！怒撂2人「西瓜刀猛砍」…17歲男手、臀見血嚇壞逃命

川普都不能叫大法官去白宮　林為洲：蔡英文道歉！公開談話逐字稿

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

社會熱門新聞

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

離婚2天！前妻色誘斷命根丟馬桶　新竹男剩1公分交了女友

花心男被前妻剪下體　求償千萬判決出爐

新北男家中DIY被罰5000元！法官：驚嚇到路人

監視器畫面曝！微星總經理走上7樓墜亡

台南清潔隊員「溜班」回家休息長達10年！

12歲長子剛上客運門就關了…母親背1歲兒「在後苦追」

3歲女童遭霸凌血染內褲　師低頭狂滑手機

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

情侶吵架男撞女　賓士車墜落山溝

女醫外遇被逐出　情人秒選回歸家庭

彰化賓士被A到一路追...少年骨折還駕駛被呼巴掌！

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

更多熱門

相關新聞

游淑慧爆「三倍券綁悠遊卡最笨」　名嘴傻眼：天啊！

游淑慧爆「三倍券綁悠遊卡最笨」　名嘴傻眼：天啊！

國民黨台北市議員游淑慧指出，三倍券最笨的使用方法就是綁悠遊卡。現場來賓、名嘴陳鳳馨聽完原因後則說「天啊！很多人是花不了悠遊卡3千塊的」。

複製悠遊卡「儲金翻倍！」夫妻詐114元緩起訴

複製悠遊卡「儲金翻倍！」夫妻詐114元緩起訴

「富不過三代」深植　王文洋告家族7人侵4億美遺產

「富不過三代」深植　王文洋告家族7人侵4億美遺產

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

神鬼女會計搬錢手法曝！補習班闆娘：連我薪水也A

神鬼女會計搬錢手法曝！補習班闆娘：連我薪水也A

關鍵字：

台北地院悠遊卡侵占

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／美國正式退出世界衛生組織

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

女大生又脫了！爆乳趴床直播：拯救C圈

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

羅志祥現蹤新莊　神隱2個月後長這樣

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

離婚2天！前妻色誘斷命根丟馬桶　新竹男剩1公分交了女友

花心男被前妻剪下體　求償千萬判決出爐

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

洗澡感覺有人看！抬頭見7顆毛頭

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面