被爆料遭「訓斥」？大法官呂太郎：我心坦蕩，我行方正

▲被傳說遭總統訓斥？大法官呂太郎「心中無鬼，何懼之有？」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者吳銘峯／台北報導

前大法官許玉秀爆料，指稱蔡英文總統曾在三月間找司法院前秘書長、現任大法官呂太郎，到面前「訓斥」。呂太郎8日親自在法官論壇上PO文澄清，強調當時只是說明修法過程，並無所謂「訓斥」之事。呂太郎更說「我心坦蕩蕩，我行方正正，心中無鬼，何懼之有？」

前大法官許玉秀投書媒體，指稱公民司改團體今年三月與蔡總統見面，抱怨司法院和民間團體的某些互動，總統不假辭色責罵在場的林輝煌秘書長，還命他立刻去把前任秘書長、現任大法官呂太郎找來；「訓斥」他在擔任秘書長任內，竟沒有和支持陪審制的民間團體好好溝通。對此，民間司改會董事長林永頌說總統當時確實「有上火」；至於蔡英文受訪時則說「沒有所謂的斥責，該有的禮貌尊重都有。」

而呂太郎8日在法官論壇上PO文澄清，表示當天是總統接見民間團體時，聽取有關於司法改革國是會議落實的相關意見，討論到「刑事訴訟法」證據章修正草案；由於民間團體反應法案送到行政院會銜過程中有了不同意見，多次協商均無結果。

「因為草案之協商及研修，是我秘書長任內主持的，新任林秘書長並不清楚，無法回答，現場陷入某種『僵局』，為了立即了解爭議所在，消除彼此誤解，順利推動改革法案，因此總統乃透過在現場之林秘書長邀請我去說明協商經過。」

呂太郎說「我認為刑事證據的修法，事涉人權保障核心，能順利推動立法，對我國人權保障有重要功能，這是公開場合，尤其是以『監督』司法改革為目的的許多團體在場，當面把問題說清楚，避免誤會，影響司法改革之推動，自有其必要。」

「我只是以前手的立場，在公開場合說明『過去』經辦的事實，既不是對於現在或是未來政策應該如何表達看法，也不在討論個案或某一制度是否適當、是否合憲或有無憲法爭議等問題，更不是以大法官立場去表示立場，從形式或實質來看，都不涉及大法官職權的行使，也與大法官應獨立行使職權無涉（事實上該議題在我到場前，經行政院說明後，已結束討論）」。

至於是否有小英「訓斥」之事？呂太郎說，他到場後，沒有聽到總統有對何人「喝斥」、「訓斥」、「訓誡」等情形；要說總統的態度，只能勉強認為是「要求」各行政部門要多聽民意，能溝通的儘量溝通，如此而已。最後呂太郎強調，「我心坦蕩蕩，我行方正正，心中無鬼，何懼之有？」