只演3場就被迫中止！解封後紙風車劇團首場演出　7/4全台巡迴39場免費看

▲解封後紙風車劇團首場演出，7/4全台巡迴39場免費看。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

紙風車劇團與中信慈善基金會合作，連續10年在全台偏鄉巡迴演出「點燃生命之火」，總計已演出149場，今年原預計2/15開跑，不料受到新冠肺炎疫情的影響，只演出了3場就被迫中止，如今解封後首場將於7/4開跑至明年6月，預計在全台巡迴39場演出。

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▲▼「點燃生命之火」在解封後的首次演出，同時也是紙風車劇團在疫情過後的第一場演出。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車表示，原本以為解禁後能夠順利準備演出，沒想到因為八里工廠的大火，廠房內的佈景道具及全部付之一炬，讓迫在眉睫的演出遇到不小的壓力；然而劇團沒有時間感傷，堅持不放棄演出的承諾，為的就是讓孩子能在自己的故鄉看到演出，因此全體工作人員積極處理演出事宜，將佈景道具一件一件做回來，為了使演出順利進行，劇碼及演出行程也因應此次危機有微幅調整。

▲▼紙風車劇團演出適合親子共賞。（圖／紙風車劇團提供）

「點燃生命之火」在解封後的首次演出，同時也是紙風車劇團在疫情過後的第一場演出，劇團表示懷著「激動又緊張的心情」，於7/4-7/5帶來《巫頂環遊世界》，分別至桃園市龍潭區高原國小、彰化縣埤頭鄉大湖國小演出，免費入場且自由入座，由參與「臺灣夢計畫」的桃園市龍潭區高原社區發展協會以及彰化縣埤頭鄉大湖社區發展協會協助辦理。

由於該社區平常就會安排不同的課程內容，像是學習客家語、客家舞蹈、英語課程等等，幫助孩子多元發展，這次透過紙風車劇團的演出，期盼再度將愛與關懷透過戲劇傳達給在地觀眾，讓許多在地的小朋友與家長，能夠共同踏上生命中藝術的第一哩路，啟發創意和美學，用藝術建立孩子的笑容。

巫頂環遊世界

時間：7/4(六) 16:00

地點：高原國小 (桃園市龍潭區高原路568號)

時間：7/5(日) 16:30

地點：大湖國小 (彰化縣埤頭鄉大湖村大湖路260號)

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