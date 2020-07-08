國民黨花蓮黨部礦泥美容體驗　社區長者臉上充滿「泥巴」笑容

▲社區長者的臉上堆砌著充滿「泥巴」的笑容，場面十分熱絡有趣。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨花蓮縣黨部近期配合社區協會或文健站的規劃，提供一系列多元的服務項目，也愈來愈民眾的歡迎得人。7日上午花蓮市黨部主任娃娃.攸攸以過去的美容專長，特別到花蓮市民意里提供礦泥DIY體驗，讓社區長者的臉上堆砌著充滿「泥巴」的笑容，場面十分熱絡、有趣。



今日活動，里長與肢體殘障協會何芳玲秘書，號召近30位里民參與，許多參與的長者，在礦泥DIY體驗後頓時容光煥發，也覺得年輕了不少。對於黨部提供的體驗服務都是讚不絕口。為炎熱的天氣裡，帶來一絲沁涼。

▲花蓮市黨部主任娃娃.攸攸以美容專長，提供礦泥DIY體驗。

花蓮花蓮市黨部主任娃娃.攸攸以美容專長，提供礦泥DIY體驗。縣黨部則表示，黨部的工作同仁，對服務地方都非常有熱忱，也都有一些平常鮮少嶄露的專長。不管是礦泥美容或是之前也有到社區陪長輩玩桌遊、做手工藝、寫書法、繪畫，也曾結合其他公益團體為社區長輩按摩，都獲得不少正面的回響。



縣黨部表示，提供這樣多元化的服務，所求無他，就是希望關心並融入地方民眾的生活，進而了解地方需求，並透過各種黨政平台，提供從政黨員更多的資訊，大家一起攜手合作，共同為花蓮人的幸福努力。這不只是政黨應擔負的功能，更是身為花蓮的一份子的責任。

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