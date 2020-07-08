踢爆蘇嘉全外甥涉弊案　國民黨團：經濟部竟列密件未懲處！

▲國民黨團召開「違法亂紀列保密 蘇嘉全、沈榮津出來講清楚！」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

立法院國民黨團8日召開記者會踢爆，國民黨秘書長蘇嘉全的外甥，同時也是唐榮鐵工廠總經理張仲傑涉及四大弊案，經調查屬實後卻被列「密件」，沒有進行懲處，痛批官官相護，此外，時任經濟部長沈榮津、經濟部政次王美花有包庇之嫌，「是不是張仲傑是蘇嘉全的外甥，經濟部高層就隻手遮天？」

國民黨團總召林為洲指出，國營事業唐榮公司總經理張仲傑，於105到109年間有四大弊案，包括：張仲傑次子張凱鈞負責的巨群旅行社，承攬唐榮公司員工旅遊及教育訓練活動；長子張雁翔公司參與唐榮公司採購標案；唐榮104至108年員工制服採購均由妻子的佳明企業開設之服飾品牌得標；紅雲公司3000噸個案銷售，金額達1.6億元以上，簽辦過程未加會會計處，成本資訊與價格合理性，缺乏內部審核驗證把關機制，決策程序不夠周延。

林為洲痛批，這些弊案經去年員工檢舉後，包括政風室、經濟部、國營事業委員會展開調查，調查後屬實卻列為密件，沒有懲處，也沒有移送、函送就把案子蓋掉。

林為洲表示，唐榮公司屬經濟部國營事業，時任經濟部長沈榮津，兼任國營事業委員會主委，唐榮公司董事長吳豐盛，也是國營事業委員會副主委、執行長、兼經濟部官派董事長，「若張仲傑在唐榮所做的『屬實弊案』，沈榮津、吳豐盛都沒有責任？當時的經濟部政次王美花都沒有督導不周的問題？」他更質疑，是不是因為張仲傑是蘇嘉全外甥，所以經濟部才如此低調不處理、不懲處、不移送？

林為洲進一步指出，監察委員候選人中，施錦芳在屏東縣政府擔任地政局長、主秘、參議、財稅局長，一路跟著當時的縣長蘇嘉全，「連一個地方議員都選不上的人，現在要擔任監察委員，又是蘇嘉全的人馬，一旦擔任監察委員後，敢去查蘇嘉全外甥嗎？」

林為洲痛批，民進黨將黑手伸進行政、監察，現在更進一步控制司法，如此的監察委員名單，國民黨團真的投不下去，並會在近期向檢調告發吳豐盛、張仲傑瀆職、背信、違反利益迴避，強烈要求吳豐盛、張仲傑辭去董事長、總經理職務，沈榮津、王美花則必須因督導不周向國人道歉。