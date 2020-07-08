觀音像前脫褲！19歲女「露屁蛋刺青」惹怒網友　她下跪發毒誓：永不再犯

▲影／翻攝自youtube／สํานักข่าวไทย TNAMCOT

記者崔子柔／綜合報導

泰國那空沙旺府是供奉觀音的旅遊景點，相當受到當地人尊敬，日前一名19歲女子和26歲的男友一同前往該地遊玩，沒想到她竟脫將褲子脫下，露出臀部及臀部上的刺青拍照。警方已將2人逮捕，處以罰款1000泰銖（約台幣940元），並要求他們到觀音像前跪拜道歉，承諾以後不會在任何地方褻瀆神像、佛像。

綜合外媒報導，該女當日身著黃色透膚蕾絲上衣、黑色長褲，照片中她在景點的公共區域，將長褲脫至大腿以下，露出臀部及臀部上的刺青。男友隨後把照片上傳到臉書，引起眾多網友不滿，警方獲報後隨即將2人逮捕。

▲19歲女出遊必脫褲露臀秀刺青。（圖／翻攝自YOUTUBE／สํานักข่าวไทย TNAMCOT）

該女表示因為刺青剛完成，才會在出遊時想拍照留念。男友則表示，這些照片是在上月24日拍的，他們從烏泰他尼府開車前往，一路上多次停車在各處拍下類似照片，完全沒有要褻瀆神像的意思，沒想到會引起眾怒。

警方表示，2人不斷為自己的錯誤道歉，且事後態度良好，最終決定處以1000泰銖罰款（約台幣940元），並要求他們到那空沙旺府內的觀音像前跪拜道歉，承諾往後不會在任何地方犯下類似行為。