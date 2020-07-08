苗栗男菸蒂丟水溝遭拍影片檢舉　正宮接罰單驚見「小三」入鏡崩潰抓狂

▲苗栗男子（左）亂丟菸蒂遭檢舉達人錄影檢舉，未料小三（右）意外入鏡，妻子發現後大抓狂，男子認為被侵犯隱私提出行政訴訟遭地院駁回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名男子2019年3月間將菸蒂丟入水溝內，遭人錄下過程檢舉，環保局將亂丟菸蒂的罰單跟影片寄到男子家中，由於男子的「小三」也一起入鏡；吳妻看到後大發雷霆，氣到抓狂，事後男子提出行政訴訟，認為檢舉達人非法蒐證，要求撤銷罰單，並要環保局賠償150萬元。

檢舉影片顯示，2019年3月16日，男子在路邊抽完菸後，把菸蒂丟入一旁水溝內，然後坐上自己的車，車牌也清楚楚的被拍到，全部過程都被檢舉達人錄下，但更讓人吃驚的是，這影片也將吳男「小三」一併入鏡，檢舉達人隨即將影片以及車牌號碼，全都送至環保局裁處。

環保局收到檢舉後，依據《違反廢棄物清理法》，將1200元罰單跟檢舉影片都寄到男子家中；不料，這罰單及光碟影片通通被妻子看見，當場發飆抓狂。事後男子不服，提出行政訴訟，認為影像是非法證據，如何能當處分依據？更嚴重侵犯個人隱私。

另外，男子主張影片中也未拍到他吸菸，且環保局也未提供物證，怎能證明那是菸蒂？男子還懷疑影片經過剪接造假，要環保局賠償150萬元，並撤銷罰單還他公道。不過，法官調查，根據檢舉影像，認為子是丟棄菸蒂，若非菸蒂，也是亂丟垃圾，且影片經勘驗，無剪接或變造、改造；雖影片屬於男子個資，但做為檢舉違規依據，並沒有超越使用目的範圍，就不算違反《個資保護法》，針對吳男的行政訴訟，地院最終予以駁回。

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