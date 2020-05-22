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台南蘇大媽虛累累！躲網紅挑釁「做整夜筆錄」　天后宮下驅逐令

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記者張嘉晏／綜合報導

台南檢舉魔人「蘇大媽」近日因為積欠租金，被警方強制執行。據了解，蘇大媽遭強制執行後，落腳台南大天后宮，21日晚間有網紅前去開直播，引起群眾圍觀、挑釁，警方便將蘇帶回警局。怎料蘇女為了在警局過夜，不停要求員警替她做筆錄，直到凌晨4點才罷休，22日早上也被民眾目擊趴睡台南武廟。

▲▼ 台南檢舉狂魔蘇大媽21日遭網紅開直播挑釁，進警局待過夜 。（圖／翻攝自台南爆料公社）

▲台南檢舉狂魔蘇大媽21日遇群眾挑釁，被警方帶回警局保護。（圖／翻攝自台南爆料公社）

蘇大媽近日落腳大天后宮，不料因為時常在廟裡大鬧，大天后宮20日便發出聲明，認為她已嚴重危害宮廟安寧秩序，且屢勸不聽，將她列為不受歡迎人物，「即時起禁止進入本宮，若再違反，本宮將依法送辦。」

▲▼ 台南大天后宮禁止蘇大媽再入宮 。（圖／翻攝全臺祀典大天后宮）

▲大天后宮禁止蘇女再入宮 。（圖／翻攝全臺祀典大天后宮）

21日晚間有網紅到大天后宮開直播，引發群眾圍觀，隨後眾人也與蘇女起了口角，要求她離開天后宮，否則不散會，整場直播進行了1個小時，累積14萬人觀看。警方為了防止衝突擴大，先將蘇女帶回警局，現場也響起一片歡呼聲。

根據《自由時報》指出，蘇女報案後不願離開、欲留宿警局，先是讓警方花了2小時替她做筆錄，離開半小時後又重回警局說要補充筆錄，鬧劇直到凌晨4點才落幕。

事實上，蘇大媽多年來在當地都是個頭痛人物，大鬧警局已非第一次，日前她因租金問題被強制執行後，居民還送上「台南之光」、「無懼魯小小」花圈表揚警方。

PTT網友昨日晚間則針對直播表示，媽媽是大天后宮誦經團成員之一，之前就領教過蘇女的威力，媽媽在誦經之前只是看了蘇女一眼，就被對方纏上，大鬧現場，最後還是得請警方前來處理。

【0819更新】

網友22日早上在台南爆料公社貼出蘇大媽照片，可見蘇女「經過幾輪大戰後」已離開警局，目前正在台南祀典武廟桌上趴著睡覺。

▼ 蘇大媽22日離開警局 。（圖／翻攝自台南爆料公社）

▲▼ 蘇大媽22日離開警局 。（圖／翻攝自台南爆料公社）

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