高雄保時捷違停買飲料！「覺得檢舉達人要偷拍」車主囂張狂嗆：林北錢多啦

記者陳羿妏／綜合報導

高雄市鳳山區五甲二路上日前有路人與車主發生爭執！一名白色保時捷車主大喇喇違停於黃色網狀區，見路過民眾拿起手機，就誤認對方是檢舉達人，爆氣連環爆粗口，最後甚至留下一句「林北錢多啦」，隨即駕車離去，如今囂張影片全被PO上網，網友們看完直說「有錢不代表品味和水準到位」，掀起一波討論。

▲保時捷車主違停被拍反嗆「林北錢多啦」。（圖／翻攝臉書《翻轉大高屏交通違規》）

一名網友於臉書《翻轉大高屏交通違規》還原事發經過表示，23日下午4時許他過斑馬線時因為拿著手機，遭保時捷車主誤認為檢舉達人，結果還反被對方狂拍，不料另一名婦人上前好心相勸不要違停，結果也受車主挨罵。

然而，這名保時捷車主當時其實違停於黃色網狀區、斑馬線，與妻子正要買手搖飲料，「疑似心虛」對這名網友狂罵髒話，態度相當激動，當街嗆聲「我違規給你拍啦，林北錢多啦」，絲毫不認為自己有何錯誤，而他沒等警方到場，就揚長離去了。

囂張影片曝光後，網友紛紛表示，「車主只是無法接受犯錯被人糾正的羞愧感」、「有錢不代表品味和水準到位」、「這沖他那句錢多，之後開始只要在路上看到他違規就檢舉。感謝他為國庫盡心力」、「有錢就是囂張？」，認為車主的態度不大妥當。

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