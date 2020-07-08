炎炎夏日涼一夏！　苗栗市「市民廣場」7月10日開放戲水

▲苗栗市民廣場將從7月10日至8月30止，啟動噴水池噴水設備，讓市民都可以免費戲水。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市「市民廣場」從7月10日起至8月30日止，每天下午3時30分至晚上7時30分止，啟動噴水池噴水設備，讓暑假期間的大朋友、小朋友們沁涼一夏，但每星期一實施機械保養及清洗蓄水池暫停開放，敬請留意。

苗栗市「市民廣場」往年噴水池開放噴水時段，都聚集大批孩童遊玩戲水，是孩子們最快樂的消暑水樂園。今年因受新冠疫情及暑假延後等因素，日程亦往後順延；市公所在正式開放前已多次清洗蓄水池設備並試運轉確認無虞後，始對外開放，以有效保障戲水民眾的衛生安全。

市民廣場戲水設施除「天上水」續與小朋友同樂、清涼一整夏外，尚包含親子水舞、趣味開關注、水簾凱旋門、棕梠樹戲水組、魔術跳泉、地雷區、12生肖等噴水設施，並於現場配合播放國、台、客語兒歌，配合夜間燈光效果，讓音樂、視覺與戲水融為一體。

市長邱鎮軍表示，歡迎市民在公告開放時間內踴躍參與並呼籲家長與小朋友務必配合相關戲水規定並配合現場工作人員之各項防疫管制措施，讓戲水民眾享有一處優質的戲水空間，共同維護戲水天堂，將最好的戲水環境留給下一位使用者。

公園路燈管理所亦提醒民眾，勿以塑膠袋或其他物品塞住噴水孔，進入戲水區請脫掉您的鞋子、勿帶寵物進入；此外活動期間，市民廣場週邊開放右側單邊停車，惟須配合不得影響週邊機關之出入為原則，市公所謝謝大家的配合。

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