川普遭姪女爆靠作弊進常春藤　白宮：荒謬的假指控

▲美國總統川普遭姪女瑪莉.川普(Mary Trump)在新書中爆料當年付錢請朋友代考SAT。(圖/路透)

實習記者王詩晴/綜合報導

美國總統川普遭姪女爆料,因為在50年前付錢找朋友代考美國大學入學考試SAT(Scholastic Assessment Test),才順利被美國長春藤聯盟的賓州大學(University of Pennsylvania)華頓商學院(Wharton School)錄取。

這是川普姪女瑪莉.川普(Mary Trump)在她的新書「太多且永遠不夠:我的家人如何創造世界上最危險的男人」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man)中,抨擊川普的其中一項指控。

白宮對此表示:「這項荒謬的指控是假的!」其新聞秘書凱萊.麥肯尼(Kayleigh McEnany)於7日向記者宣稱,雖然尚未讀過此書,但知道這是一本充滿「虛假」的書。儘管如此,身為心理學家的瑪莉聲稱自己的叔叔在大學入學考試中作弊,付錢給了一個成績優異的孩子替他參加SAT考試。

瑪莉在書中寫到:「唐納(Donald)從來不缺錢,他給了他的伙伴一筆可觀的數目。」