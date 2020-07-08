南韓智庫：北韓正觀望「何時射潛射飛彈」　目標將美國拉回談判桌

▲ 金正恩6月下旬宣布，暫緩對南韓軍事計畫。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

北韓6月爆破兩韓共同聯絡辦事處，領導人金正恩上月下旬卻突然宣布，暫緩對南韓軍事計畫，朝鮮半島情勢快速起伏。南韓政府智庫「韓國國防研究院」（KIDA）指出，北韓下個階段的挑釁即是發射潛射彈道飛彈（SLBM），目前正在斟酌時機。

研究院內部報告《近期北韓的短期攻勢背景及今後情勢展望》分析指出，北韓未來以試射SLBM發起戰略挑釁的可能性很高，「就算北韓已經可以使用SLBM，為了將衝擊效果放到最大，目前應該正在觀望。」

根據報告，聯合國安全理事會目前不曾單純以試射SLBM為由，通過制裁決議，因此在政治與外交上的風險較小；不僅足夠北韓將美國拉上談判桌，也不至於協商破裂，是相對較為保險的方式。

另一方面，研究院預測，南韓考慮到「比例性」，未來將採取更加活躍的網路攻防或心理戰，而非立刻做出反應。但北韓若還想招攬民間投資，未來破壞開程工業區民間設施或金剛山觀光區的可能性就不高。

報告也提到，美中交鋒局面料將持續至美國11月大選，為北韓創造戰略空間。若美中衝突沒有升溫，北韓可能會待美國大選後再發動挑釁。

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