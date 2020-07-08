女老師「愛上小六生」誕下2孩…畸戀轟動1990年代　癌逝享年58歲

▲蕾托尼癌逝。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國西雅圖女老師蕾托尼（Mary Kay Letourneau）曾與未成年的學生陷入戀情，1990年代成為多家小報的焦點，她還在入獄7年後與學生結婚，不過後來婚姻告吹。她的律師證實，蕾托尼6日晚間因為癌症病逝，享年58歲。

CNN報導，律師格勤克（David Gehrke）證實，蕾托尼6日晚間在家中驟逝，死因與癌症有關。她離世前，多數親人都待在她的身邊，包括她曾經的學生以及前夫法洛（Vili Fualaau）。在她生命最後一個月，法洛幾乎24小時照顧著她。

蕾托尼與法洛的關係可說是相當波折。這名女老師承認她在34歲時性侵13歲的男學生，1997年被定罪，她服刑7年前還生下與男方的孩子，兩人隨後又有了第二位小孩。

Mary Kay Letourneau, who married her former sixth-grade student after she was convicted for raping him, has died of cancer. She was 58. https://t.co/F7m9MgQc8S — The Associated Press (@AP) July 8, 2020

女方出獄後，在2005年與法洛結婚，然而男方於2017年申請法定分居，兩人關係在2019年徹底回不去。根據《紐約時報》，法洛15歲以前，就跟蕾托尼育有2名孩子，雙方都堅稱這段關係出於自願。

蕾托尼是在西雅圖周邊的海萊恩學區（Highline）教書時遇見法洛，兩人於1996年發生關係，當時女方34歲，男方則僅約12或13歲左右。這名女老師1997年生下兩人的第一個孩子，同時她也在認罪後等待判決結果。

由於蕾托尼一度違抗法院命令，導致她必須回到獄中，服刑7年，她於1998年誕下第二個與法洛的孩子。兩人還曾共同撰寫書籍，法洛近年來一直認為他沒有受到女方虐待。

蕾托尼出生於加州塔斯廷（Tustin），就讀亞利桑那州立大學（Arizona State University）時期遇見第一任老公，兩人育有4名孩子，於1999年離婚，當時她在獄中。

▲法洛。（圖／達志影像／美聯社）

蕾托尼曾在2018年的紀錄片中說道，「他是我孩子的父親，我們曾結婚，他是我生命中的男人，我對此感到抱歉嗎？我沒有。」法洛也認為，這就是一段真實的愛情故事，但他確實覺得，當時有很多該思考的事情，他並沒有想到。

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