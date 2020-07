女老師「愛上小六生」誕下2孩…畸戀轟動1990年代　癌逝享年58歲

▲蕾托尼癌逝。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

美國西雅圖女老師蕾托尼(Mary Kay Letourneau)曾與未成年的學生陷入戀情,1990年代成為多家小報的焦點,她還在入獄7年後與學生結婚,不過後來婚姻告吹。她的律師證實,蕾托尼6日晚間因為癌症病逝,享年58歲。

CNN報導,律師格勤克(David Gehrke)證實,蕾托尼6日晚間在家中驟逝,死因與癌症有關。她離世前,多數親人都待在她的身邊,包括她曾經的學生以及前夫法洛(Vili Fualaau)。在她生命最後一個月,法洛幾乎24小時照顧著她。

蕾托尼與法洛的關係可說是相當波折。這名女老師承認她在34歲時性侵13歲的男學生,1997年被定罪,她服刑7年前還生下與男方的孩子,兩人隨後又有了第二位小孩。

