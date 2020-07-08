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歡慶711！小7門市開賣10萬個限量Lucky福袋　最大獎抽休旅車

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▲711。（圖／記者陳涵茵攝）

▲7-ELEVEN DAY活動期間限定享優惠。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導

711是7-ELEVEN的大日子，集團首次整合超商、美妝、百貨、保健、運動、餐飲等共17大品牌，推出「7-ELEVEN DAY」主題優惠活動，更祭出10萬個限定福袋，7月10日正式開賣。

▲711。（圖／記者陳涵茵攝）

▲全台限量10萬個「7-ELEVEN DAY Lucky袋」。

為歡慶「7-ELEVEN DAY」官方串聯超商門市、線上購物，同時攜手康是美、統一時代百貨、星巴克等眾多品牌共同參與，線上線下共7,000個通路同時推出優惠方案，邀民眾開心花。

除了超商24大品類商品享優惠、藥妝消費滿額折抵等，更將在7月10日全台門市獨家販售「7-ELEVEN DAY Lucky袋」，限量10萬個，每個售價299元，袋內商品與優惠總價值超過1,000元。

▲711。（圖／記者陳涵茵攝）

▲福袋內容大公開。

Lucky袋裡頭包含3張優惠券、OPEN小將摺疊傘、2瓶飲料、2包餅乾、口香糖及抽獎券一張，有機會抽中價值百萬休旅車，每間門市皆有門市販售，7月10日當日早上10點OPEN POINT App可預購，下午3點門市開放預購。

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