整理貨架背部狂被頂…女店員回頭驚見「那根甩啊甩」！崩潰報警秒換制服

▲屏東枋寮某超商女店員一日在整理貨架時，突遭變態男子「掏槍」磨蹭背部。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／屏東報導

屏東某超商女店員2月間在整理店內貨架時，突感覺背部遭人觸碰，怎料一回頭，卻驚見一陌生男子甩著生殖器在她眼前晃動，瞬間嚇得不知如何反應。事情經報警處理，變態男被移送法辦，近日法院判決出爐，他被依違反性騷擾防治法處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

屏東吳姓男子2月10日上午10點多走進枋寮鄉一超商，趁女店員蹲下整理貨架商品時，走到她身後自行拉下褲頭，露出生殖器磨蹭女店員背部。女店員因覺得背後觸感怪怪遂趕緊轉頭，孰料，卻驚見吳男面帶微笑甩著自己生殖器晃阿晃，她噁心感瞬間爆棚，立即將男子抓住並報警處理，同時速速更換下遭玷辱的制服背心。

屏東地院審理時吳男坦承犯行，法官勘驗相關監視器畫面及女店員證述，考量他患有雙相情緒障礙症，審結依違反性騷擾防治法，判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

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▲屏東一變態男子2月間在一超商性「掏槍」磨蹭女店員。（圖／免費圖庫stocksnap）