影／「三倍券第二輪」預購開跑了！4大超商加碼優惠先看　咖啡買1送1還有購物金

▲實體三倍券預購第二輪開跑。（資料圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

行政院規劃「振興三倍券」預購首波於7日晚間10時截止，第二輪則在今（8）日起限時5天正式開放，民眾同樣只要攜帶健保卡、千元現金或其他可支付工具至4大超商事務機就可輕鬆完成，而超商祭出的預購優惠延續使用，只要憑繳費單就享有百元購物金、咖啡買1送1等，提醒民眾預購完不要忘了享有專屬優惠。

▲4大超商預購三倍券享專屬優惠。



●7-11

第二輪至7-11預購三倍券者享CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價優惠，(限7月12日前，每人限購1組)；星巴克美式咖啡好友分享券1張，（限7月14日前兌換）；100元購物金免費拿（提供2張50元抵用券，7月22日起回原店領取振興三倍券即可配搭使用），以及使用icash聯名卡（需使用icash功能）、icash Pay支付預購金額，再回饋40點OPENPOINT點數，等同可兌換2杯CITY CAFE中杯美式咖啡。

●全家

來全家預購三倍券憑預購單據即可享冰金萱鮮橙青茶大杯，或冰經典拿鐵大杯39元加價購優惠。

●OK mart

於OK mart預購三倍券結帳當下憑小白單享有大杯美式買1杯送3顆茶葉蛋，以及大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml買1送1等優惠。

●萊爾富

至萊爾富進行第二輪三倍券預購，憑繳費單據可免費拿10元抵用金，以及享大冰、熱美式或拿鐵咖啡半價優惠；另選用行動支付HiPay（綁定台新、國泰世華、聯邦銀行卡）或持中信卡、悠遊卡等方式結帳，除銀行加碼活動外，會員還有30Hi點回饋，同時有機會抽中MacBook Air i5、德國雙人真空悶燒罐、electrolux 熨斗、虎牌保溫瓶等多項好禮。

使用HiPay綁定台新銀行卡預訂者，單筆金額達1,000元，即享10%回饋（即100元刷卡金），每卡最高回饋100元，限量20,000名；若以HiPay綁定國泰世華銀行卡預訂則贈50元萊爾富購物金，每位會員限回饋1次，最高回饋50元，限量25,000份。

超商首輪預購實體三倍券開放領取時間為7月15日至7月31日每日上午9時至晚上10時，只要攜帶健保卡就可在原門市進行領取，新增的第二輪預購時間為7月8日至7月12日共5天，並於7月22日起至7月31日開放領券，第三輪則維持在8月1日至8月7日每日上午9時至晚上10時預購，領取時間8月15日至8月31日每日上午9時至晚上10時止。提醒民眾三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」，使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」。

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