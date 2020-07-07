搶倒數！超商晚間出現排隊人潮⋯系統流量管制　第一波三倍券預購截止

▲4大超商首波預購振興三倍券倒數，晚間出現排隊人潮。（圖／讀者提供，下同）

記者陳涵茵／台北報導

四大超商「振興三倍券」預購第一波於今（7日）晚間10點截止，民眾需帶著健保卡、千元現金或其他可支付工具至4大超商事務機即可進行預購。晚間超商湧現排隊人潮，系統畫面出現人流管制，不少民眾搶在第一波最後一刻前往預購，想早點領到三倍券。

▲憑預購小白單通通享有優惠。

晚間7點起陸續出現排隊人潮，有民眾表示排了20分鐘，準備預購時畫面停在「流量管制中請稍候再試」讀秒後才能操作，直到9點45分還是有許多排隊民眾，因流量管制加上可幫他人預購，輪到時第一波超商預購時間已截止，只好等第二波開始。

▲9點45分排隊人潮。



▲系統出現流量管制畫面。



超商首波預購實體三倍券已截止，開放領取時間為7月15日至7月31日每日上午9時至晚上10時，同樣需要攜帶健保卡於原門市進行領取。提醒民眾，四大超商第二波預購將從7月8日起開始，期間每日早上9點至晚上10點，領取時間則為2020年7月22日至7月31日止。

【你可能也想看】

►三倍券「預購+優惠」成功帶人流！超商來客數增2成 民眾最愛咖啡買1送1

►影／健保卡下訂不能退！超商三倍券「預購守則」先看 「2大關鍵品」一定要帶

►影／超商預購三倍券⋯70歲嬤帶5張健保卡「花8分鐘」崩潰：太不方便！

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來