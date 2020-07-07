　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

搶倒數！超商晚間出現排隊人潮⋯系統流量管制　第一波三倍券預購截止

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲711三倍券預購。（圖／讀者提供）

▲4大超商首波預購振興三倍券倒數，晚間出現排隊人潮。（圖／讀者提供，下同）

記者陳涵茵／台北報導

四大超商「振興三倍券」預購第一波於今（7日）晚間10點截止，民眾需帶著健保卡、千元現金或其他可支付工具至4大超商事務機即可進行預購。晚間超商湧現排隊人潮，系統畫面出現人流管制，不少民眾搶在第一波最後一刻前往預購，想早點領到三倍券。

▲▼萊爾富預購三倍券。（圖／業者提供）

▲憑預購小白單通通享有優惠。

晚間7點起陸續出現排隊人潮，有民眾表示排了20分鐘，準備預購時畫面停在「流量管制中請稍候再試」讀秒後才能操作，直到9點45分還是有許多排隊民眾，因流量管制加上可幫他人預購，輪到時第一波超商預購時間已截止，只好等第二波開始。

▲711三倍券預購。（圖／讀者提供）

▲9點45分排隊人潮。

▲711三倍券預購。（圖／讀者提供）

▲系統出現流量管制畫面。

超商首波預購實體三倍券已截止，開放領取時間為7月15日至7月31日每日上午9時至晚上10時，同樣需要攜帶健保卡於原門市進行領取。提醒民眾，四大超商第二波預購將從7月8日起開始，期間每日早上9點至晚上10點，領取時間則為2020年7月22日至7月31日止。

【你可能也想看】

►三倍券「預購+優惠」成功帶人流！超商來客數增2成　民眾最愛咖啡買1送1
►影／健保卡下訂不能退！超商三倍券「預購守則」先看　「2大關鍵品」一定要帶
►影／超商預購三倍券⋯70歲嬤帶5張健保卡「花8分鐘」崩潰：太不方便！

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／巴西總統發燒到37.7度！檢驗結果為陽性
蔡阿嘎號召網票選「台灣10大女神」！榜單出爐...子瑜跌出榜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

搶倒數！超商晚間出現排隊人潮⋯系統流量管制　第一波三倍券預購截止

振興券開跑前先優惠　ATT推「滿千送萬」加碼　SOGO免消費送600元抵用券

東森購物「東妮寢飾」開館26折起　每日爆品限時價格比週年慶更狂

領起來！美廉社祭5000萬元「振興券」加碼　還有近300樣商品狂省300元

【廣編】LG TWINWash雙能洗　業界首創「分開洗」持續引領健康新趨勢

咖啡迷夢幻逸品限量追加　5折超值入手價強勢再現

雞塊、大薯、麥脆雞一次吃！麥當勞「深夜食堂」新開張　每日4小時狂省63元

影／限時5天「三倍券第二輪」預購明登場！4大超商優惠加碼　星巴克買1送1免費拿

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

女鵝睡覺前和媽爭奪「床上寶位」　依偎把拔怒喊：妳不能跟他睡！

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

搶倒數！超商晚間出現排隊人潮⋯系統流量管制　第一波三倍券預購截止

振興券開跑前先優惠　ATT推「滿千送萬」加碼　SOGO免消費送600元抵用券

東森購物「東妮寢飾」開館26折起　每日爆品限時價格比週年慶更狂

領起來！美廉社祭5000萬元「振興券」加碼　還有近300樣商品狂省300元

【廣編】LG TWINWash雙能洗　業界首創「分開洗」持續引領健康新趨勢

咖啡迷夢幻逸品限量追加　5折超值入手價強勢再現

雞塊、大薯、麥脆雞一次吃！麥當勞「深夜食堂」新開張　每日4小時狂省63元

影／限時5天「三倍券第二輪」預購明登場！4大超商優惠加碼　星巴克買1送1免費拿

大巨蛋最快下周核發建照　遠雄：預計明年底完工

消費熱門新聞

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

首波三倍券預購倒數2天！「4大超商」優惠懶人包

限時19天！麥當勞新「深夜食堂」雞塊、大薯一次吃

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

屈臣氏7／6網路開賣中衛口罩2,700盒　

屈臣氏網店今開賣中衛口罩「炫霓紫」

第一波超商三倍券預購截止

30秒輕鬆完成！超商預購三倍券教學影片來了

領起來！美廉社祭5000萬元「振興券」加碼

民眾最愛咖啡買1送1！三倍券「預購+優惠」成功帶人流

神扯！中衛口罩1盒拍賣炒價4500元

Costco必囤清單好萊塢女星也愛用

預購3倍券！阿嬤5張卡花8分鐘崩潰

双響泡泰日新口味　逆襲口碑黑歷史

更多熱門

相關新聞

快訊／小英總統預購紙本三倍券　全台833萬名民眾跟進了

快訊／小英總統預購紙本三倍券　全台833萬名民眾跟進了

振興三倍券預購今（7）日開放第七天，依據經濟部統計，截至今天下午10時為止，上官網申購的民眾已突破972萬5819人次；小英總統日前選擇至超商申購紙本三倍券，目前全台已有超過833萬人次跟進，成為最多人選擇的領用形式。

游淑慧爆「三倍券綁悠遊卡最笨」　名嘴傻眼：天啊！

游淑慧爆「三倍券綁悠遊卡最笨」　名嘴傻眼：天啊！

6連鎖咖啡振興券優惠懶人包

6連鎖咖啡振興券優惠懶人包

三倍券要「趨吉避凶」？ 　名嘴推這樣用

三倍券要「趨吉避凶」？ 　名嘴推這樣用

3倍券花到超值！高雄推「2人同行3000元」

3倍券花到超值！高雄推「2人同行3000元」

關鍵字：

711超商三倍券四大超商

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

3千萬勞斯萊斯撞凹帥喊「免賠」！　陳小菁挺老公

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

林依晨證實「短期內不再演戲」

即／微星總經理墜樓亡　公司悲痛證實

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

洗澡感覺有人看！抬頭見7顆毛頭

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面