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中國新設「政治安全」專項組　打擊滲透顛覆、民族分裂

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▲▼今年4月21日，平安中國建設協調小組第一次會議在北京召開。（圖／取自中共中央政法委員會）

▲今年4月21日，平安中國建設協調小組第一次會議在北京召開。（圖／取自中共中央政法委員會）

記者陳政錄／綜合報導

作為鞏固中共政權、內部維穩的重要組成部分，今年4月才在北京召開第一次會議的「平安中國建設協調小組」，近日新成立一政治安全專項組。據中共中央政法委、《法制網》訊息，該專項組在日前舉行的第一次會議上提到，要高度警惕、嚴密防範、依法打擊滲透顛覆破壞、暴力恐怖、民族分裂、宗教極端4類活動。

政治安全專項組在近日召開的會議上強調，要深入學習貫徹以習近平同志為核心的黨中央關於維護國家政治安全的決策部署，認真貫徹落實總體國家安全觀，從更高層次、更寬領域，把維護國家政治安全與平安中國建設統籌謀劃、一體推進，更好地維護政治安全、社會安定、人民安寧。

這是平安中國建設協調小組轄下社會治安組、市域社會治理組公開亮相後，新設的第三個專項組，由中央政法委副秘書長雷東生出任專項組組長。

▲▼中央政法委副秘書長雷東生出任平安中國建設協調小組轄下政治安全專項組組長。（圖／取自法制網）

▲中央政法委副秘書長雷東生出任平安中國建設協調小組轄下政治安全專項組組長。（圖／取自法制網）

雷東生指出，中央設立政治安全專項組有兩點考量，包括提升政治站位，「貫徹落實以人民為中心的發展思想，堅持人民安全、政治安全、國家利益至上的有機統一」；此外，堅持專群結合、依靠群眾，構築維護國家政治安全人民防線。

值得注意的是，在新冠肺炎疫情，中美、中歐情勢複雜化的背景下，於今年召開首次會議的「平安中國建設協調小組」，領導班子包括中國公安部部長、中共中央政法委書記趙克志，以及周強、張軍、陳一新、陳文清、唐一軍、王寧、王仁華等7位現任中共中央政法委委員，層級相當高。

《美國之音》報導形容，這是近年大力強調所謂政治安全即政權安全的中國，所成立的又一個專門負責所謂「政治安全問題」的警察部門領導機構。

報導稱，外界不清楚「平安中國建設協調小組」與轄下政治安全專項組正確成立時間，且就職權劃分，上述應由國家安全部和公安部國內安全保衛（簡稱國保）部門掌管的問題現在已經劃歸該專項組掌管，還是該專項組只是國家安全部和公安部有關部門的一個新的協調領導機構。

中國最高人民檢察院主辦的《檢察日報》稱，平安中國建設協調小組政治安全專項組在召開第一次會議時，指出「政治安全攸關國家安危，攸關人民安康。中外抗疫、國家和社會治理的無數事實表明，只有安全的政治環境，才能保障人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。」

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