網友誆「保險箱英鎊」要運來台　屏東婦險付8萬運費

▲屏東縣枋寮警分局警員楊惟喨拆穿詐騙集團詐騙手法，讓婦人免被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山鄉一婦人，在網友認識一名自稱想到台灣定居，且有一箱英鎊的男友，但要她先代匯8萬元新台幣運輸費用，她心中生疑，跑出派出所詢問，警方拆穿對方騙局，保住她辛苦血汗錢。

▲▼雙方對話內容。

屏東縣枋寮警分局加祿派出所警員楊惟喨於日前擔服值班勤務，接獲轄內一婦人懷疑似乎快要掉入詐騙集團的陷阱，跑到派出所求助。

婦人表示，透過網路認識的國外網友，經過一陣子聊天後，對方稱想來台灣定居，但對方指身邊有一保險箱的英鎊要運來台灣，請求她先代領，等他來台灣再將錢拿給他，但要她代領包裹前要先匯款給莫名的運輸公司8萬元新臺幣，方，她覺得很奇怪。

楊惟喨立即拆穿這是常見的網路假交友真詐騙手法，詐騙集團分子會先假裝跟網友聊天以降低心防，而後再假借需要民眾協助先匯款，事後會將錢歸還等語來行騙，讓使民眾一步一步掉入詐騙陷阱中。經警方一番解釋，婦人才驚覺差點上當，一再向警方道謝。

分局長黃國源肯定警員楊惟喨接獲民眾稱疑似快被詐騙情形時，詳細詢問民眾發生經過，冷靜分析舉例常見詐騙手法給民眾知道的積極作為，避免民眾被騙，並提醒民眾若在網路或生活中，接到莫名人士要請其匯款或轉帳時，先別急著到銀行匯款，可到鄰近派出所詢問，避免被騙。

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