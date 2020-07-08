平均每戶花21萬自來水延管費　南投偏遠14戶順利通水

▲南投縣集集鎮大坪巷，14戶地處遍遠用水自來水延管工程完工，用戶雖少，意義卻很深遠。（圖／自來水公司第四區管處理提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣集集鎮大坪巷，有約14戶人家，因位處偏遠地區，距離自來水幹管遙遠，導致用戶給水管線埋設不易，且接管費用昂貴，當地用戶一直未能申裝使用自來水，居民只能長期接取山澗水或至市區加水站取水使用，長年以來一直飽受無自來水可用之苦，僅能使用衛生堪慮之水源。

近年來由於氣候變遷，高地區水源量起伏不定，無法完全倚賴山澗水作為生活用水，再加上到市區加水站載水交通的不便利性，水源品質也成為健康隱憂，迫切需求安全、可靠、衛生的自來水。

台水公司第四區處處長蕭淑貞表示，為讓民眾享有平等用水權利及用水品質，努力協助向經濟部水利署爭取延管補助費，到埋管路徑的私有土地取得，逐一克服各項困難終完工。

集集鎮大坪巷無自來水延管工程已於日前完工通水，埋設管線為口徑100公厘，合計1370公尺，管材為新式延性鑄鐵管，耐震、延展性佳，防漏效果也較塑膠管為優，且使用年限可逾40年之通。工程投入經費307萬元，總共14戶裝設自來水表，用戶雖少，意義卻很深遠，徹底解決偏遠地區多年來無自來水可用窘況，居民終於可以打開水龍頭，即可享受現代化便利安全衛生之用水生活。

蕭淑貞表示，四區處將努力協助無自來水地區民眾向水利署爭取延管工程補助費，讓民眾享有潔淨、穩壓、質優的自來水並賡續對於轄區內尚未接用安全衛生自來水之區域，積極宣導住戶接用自來水之好處，貫徹台水公司「提升自來水普及率」目標，並全力解決住戶民生用水需求。

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