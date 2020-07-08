蘇貞昌冷氣政策可行？「驚人電費」曝光　黃士修酸：人家只說裝冷氣又沒說可以吹

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

針對「高溫假」議題，行政院長蘇貞昌7日宣布，要在兩年內推動全國中小學裝冷氣，「人人都有冷氣吹」。對此，「以核養綠」公投發起人黃士修接受媒體訪問表示，「人家只說裝冷氣，又沒說你可以吹」，更以用電分析角度分析，全台10萬間教室冷氣全開，耗電力將近一部燃煤機組，1年電費就要價2億元。

根據《聯合報》報導，黃士修指出，全國中小學約有10萬間教室，每間教室20坪，冷房能力約需14KW，需兩台耗電功率2.2KW冷氣。經計算，裝設成本為10萬間*2台/間*5萬元/台=100億元；用電尖峰負載為10萬間教室*2台/間*2.2KW/台=440MW，將近一部燃煤機組。

從電費角度來看，黃士修表示，國中小全面裝冷氣每天耗電大約2.2度/小時*0.5（變頻因子）*4小時（最低）=4.4度/台；10萬間教室*2台/間*4.4度/台/天*80天(最低)=7040萬度。經計算每年電費為7040萬度*3元/度=2億元，將嚴重排擠教育預算。

對於行政院要在2年內推動全國中小學吹冷氣，黃士修質疑，「人家只說裝冷氣，又沒說你可以吹」，並呼籲行政院在進行政令宣導時，別忘了教育小朋友「你們吹的冷氣是大人們的肺換來的，而且很快會輪到你們，請務必珍惜有限的健康，把握機會用功讀書」。

▲黃士修。（資料照／記者林敬旻攝）