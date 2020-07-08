三倍券詐騙竊個資　蘇貞昌公開「兩組號碼」籲：母湯乎騙去！

▲蘇貞昌提醒民眾不要受騙。（圖／蘇貞昌臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

三倍券即將於下周三上路，不少民眾已加入預購的行列，但近期卻出現不少以三倍券為主題的「詐騙簡訊」，警方正全力搜查中。對此，行政院長蘇貞昌8日透過臉書宣傳，政府只透過兩組號碼發送簡訊，提醒大家不要受騙。

民眾透過超商預購三倍券，待付完款項後，系統會發送簡訊提醒民眾領取三倍券，而綁定信用卡預購只要民眾累計消費達3000元，系統也會發送簡訊提醒獲得2000元的退款，就有不肖業者以此詐騙，竊取民眾個資，警方正在全力查緝、詐騙網站也已下架。

蘇貞昌提醒，有關三倍券的相關訊息，「政府不會主動打電話給你、更不會寄簡訊要你提供個人資訊」；請大家看到來路不明的網站，萬萬不可點擊進去，以免受害。

蘇貞昌強調，政府真正會發的簡訊，只有提醒大家去領券的簡訊中，「不會出現網址」，也只有兩組號碼「886911510966」、「886903447788」，盼民眾提高警覺「母湯乎騙去」。

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