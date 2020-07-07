冷氣開18度卻熱爆！老公看遙控器2字秒傻眼　網笑翻：還好不是暖氣

▲冷氣幾乎是家家的必備品。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

炎炎夏日，許多人耐不住高溫，一回到家就立刻開冷氣。一名網友日前發文表示，明明前一陣子才剛清洗過冷氣，但老婆凌晨時，還是一直抱怨溫度不夠冷，已經開到18度，壓縮機竟然還是不啟動。由於這家人睡覺都會關燈，因此直到原PO起身開燈才發現，冷氣自始至終都沒開過，只切到「送風」，讓不少網友笑翻，「還好沒按成暖氣」。

一名網友在「爆怨公社」發文表示，前不久才剛清洗過冷氣，但室內溫度卻一直降不下來，「今天凌晨就被老婆一直抱怨冷氣不會冷，切到18度壓縮機都還不會啟動，什麼爛冷氣」。不只如此，原PO的老婆還不斷抱怨，嫌他不是專家，讓他有些無奈。

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▲冷氣已經開到18度，溫度卻仍降不下來。（圖／翻攝自「爆怨公社」）

原PO一家人平時睡覺都有關燈的習慣，因此在接收到老婆深深的怨念之後，便起身開燈並了解狀況，想不到他開燈後便立刻傻眼，「遙控器切到送風壓縮機是會啟動逆」。原來自始至終，冷氣機根本就沒有啟動過，難怪溫度降不下來。

不少網友看到貼文後都笑倒，紛紛留言回應，「我女兒常給我亂按到暖氣，越吹越熱」、「送風18度，還是送風」、「還好不是開除濕」、「我開過暖氣，睡到流汗」、「老婆永遠是對的」、「看你要發愛妻聲明還是不自殺切結書XD」、「沒開到暖氣就很好了」。

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