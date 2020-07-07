抗高溫！　蘇揆宣布全國中小學裝冷氣拚2020年夏季前完工

▲行政院長蘇貞昌前往台南白河國小視察「老舊校舍改善情形」，宣布全國不分城鄉加裝冷氣，2022年夏季前完工，並親切與學童互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」是行政院長蘇貞昌的理念，蘇貞昌7日上午前往台南視察老舊校舍改善情形，並宣布「全國不分城鄉加裝冷氣，2022年夏季前完工」，院長要求相關部會在「好使用、好維護、好管理」原則下做全面盤點與規劃，不僅要讓家長放心、孩子好學習，讓台灣成為一個安全、舒適的好環境。

蘇貞昌院長表示，自己出生在教育人員的家庭，他的母親是一位非常受稱讚、受肯定的國小老師，所以他非常支持學校、支持教育。在蔡英文總統領導下他擔任行政院長，並要求校舍改建補強要做到「安全」與「舒適」。而2017年至今執行421億元專款辦理老舊校舍耐震評估與設施設備改善，預計改建3千多間教室。

蘇貞昌院長也提及2019年4月18日發生花蓮大地震，而他正巧批准第2階段經費166億元，完成安全階段的最後一塊拼圖；院長強調台灣身處地震帶上，孩子是我們的未來，保護學校安全的學習環境，政府已落實蔡總統的指示。

蘇貞昌院長表示，他今天到白河國小來，就是要告訴全國的家長、孩子們，蔡總統為孩子打造安全校園；他提到1964年發生白河大地震，白河國小現今已拆除當初美國援助台灣建築的老教室，用自己的錢為孩子蓋了新校舍，還獲得銀級綠建築標章。而在教育部潘文忠部長帶領教育行政同仁及各級學校校長、老師配合專業家長、工作人員努力下，政府預計改建所有3千多間教室，讓孩子能有「安全」的學習環境。

蘇貞昌院長進一步指出，隨著氣候的極端化，氣溫越來越高，孩子卻在不舒適的環境裡學習；尤其2020年因為疫情關係，暑假延後兩個禮拜開始，孩童7月還在教室上課，他更加能體會學童的學習環境需要改善。蘇院長也提到即使白河國小通風已做改善，但他稍早親自進到教室還會感到悶熱，若在都會區的學校，擁擠的空間更是痛苦，就連他自己的兩個孫女每天在學校裡上課都是滿頭大汗。院長表示包含蘇巧慧等立委以及全國家長會及教師會等團體也多次反映教室改善問題。

隨即蘇貞昌院長當場宣布，「政府要為全國加裝冷氣」政策，更透露去年即要求教育部盤點全國情形，盤點後預先撥款23億元著手裝設冷氣的前置作業、改善電力系統。如今他已責成行政院李孟諺秘書長組成專案小組，將依蔡總統要求，在兼顧綠能光電與智慧節能下，研議並做好規劃。

蘇貞昌院長強調任何規劃須符合「好使用、好維護、好管理」的原則，他特別指示教育部、經濟部、台電公司等部會進行全面盤點。教育部除督導學校建築、設施、加裝冷氣外，並研議安裝太陽光電屋頂、智慧節能、降溫設施的可行性。院長也請經濟部與台電研議並規畫，全國安裝太陽能板及節能減熱設施，須同步加速進行，讓學校在冷氣裝設完成前的前置作業一併做好。而對於老舊校舍裝冷氣的電力、電路也需改善避免跳電或發生危險。

除此之外，蘇貞昌院長也請李秘書長、經濟部王美花部長督導台電公司，在全國各縣市區處同步體檢改善學校電力設施並確保其安全和有效使用，達到「外電改善、內電安全、學校智慧節能」，要讓小朋友未來學習、移動時不會發生任何危險。另外，對於未來冷氣供應及價格，院長也請經濟部與電器公會做好溝通及協調，並請台電公司與教育部研議公平合理的電力使用與電費計算，讓電力資源妥善運用。

蘇院長表示，他曾擔任屏東縣長和台北縣長，他深知地方情形，對於全國校舍改善電力、裝設冷氣總經費需323億元，今天來到主計總處朱澤民主計長的故鄉，就是希望朱主計長大力支持，中央協助負擔70-90％，其經費大部分來自前瞻預算，這部分要請國發會及主計總處協助；至於地方政府則依財力困難程度負擔剩餘部分。蘇院長強調大家都有責任，中央地方通力合作，城鄉同步，讓自己縣市的孩子不會輸人。

對於全國冷氣加裝完工時程，蘇貞昌院長也拜託相關部會從暑假就開始拚，期許後2020年夏天來臨前，讓每間教室都有冷氣，希望「中小學教室裝設冷氣，2022年夏天前全面完工」，全國不分城鄉，同步有冷氣，讓家長放心，孩子好學習，台灣成為一個安全舒適的好環境。

蘇貞昌院長赴台南市白河國小時，受到小朋友們的熱情歡迎，許多同學特別準備手繪畫作與親筆手寫卡片致贈給蘇院長，其中一幅圖畫明顯看得出是蘇院長本人，上頭還有其招牌「電火球髮型」。另一位蔡同學，則在卡片上寫著「送給總統」，蘇貞昌院長笑說，他會親自當快遞將圖畫親送至蔡英文總統手中。蘇院長除親切與學生問候聊天，也回贈學生文具禮品。

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