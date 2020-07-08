柯文哲轟三倍券沒用...丁怡銘用三格漫畫回擊：他加碼6億！





▲行政院發言人丁怡銘。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院推出三倍券刺激消費，首輪預購、綁定7日截止，已經衝近900萬份。面對台北市長柯文哲酸言酸語，「有唸書就知道（三倍券）沒有用」，行政院發言人丁怡銘8日受訪時以網路上流傳的三格漫畫回擊，柯文哲雖質疑三倍券沒用，但卻選擇加碼六億。

丁怡銘8日接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，他透露，三倍券到昨天首輪截止已經逼近900萬份，速度上非常快，「好買、好刺激」兩個個原則算是很成功，剩下「好用」要等上路才能知道效果，他也預估最終會有1700萬人購買三倍券。

面對柯文哲「沒用」指控，丁怡銘以網路三格漫畫回擊，「我看到網路有個三格漫畫很有趣，柯文哲講那一堆（指控三倍券沒用）之後，蘇貞昌說你到底要不要跟，柯文哲說好，我加碼六億！」

對於多數民眾仍選擇使用實體券，丁怡銘表示，政院推廣電子券是希望紓解到郵局購買的人潮，事實上，在超商預購實體券也歸類在電子預購，同樣能替郵局購買舒緩人潮。面對柯文哲質疑國內電子支付還沒有普遍，丁怡銘解釋，台灣便利商店非常方便，是購買習慣問題，柯文哲大概沒有實際去買過東西，所以不知道超商小白單的方便，這也是為何這麼多人選擇用超商購買三倍券。

另外，面對周玉蔻質疑，蘇貞昌是否故意要讓大家都去郵局買三倍券，給菊系的中華郵政董事長吳宏謀壓力。丁怡銘強調，蘇貞昌看內閣團隊沒有誰的人的問題，院長不是這種人，內閣團隊都是一體會一起努力做好三倍券。

此外，對於北市府推出的捷運雙北月票1280元吃到飽，被柯文哲質疑有人搭破萬元不合理要追查。丁怡銘認為，給出的很難收回來，這是德政，既然對市府來說不會有太多損失，建議調查軌跡沒必要，約定好預算就讓人民去使用。