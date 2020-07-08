蘇貞昌宣布全國國中小裝冷氣　黃偉哲：電費及維修也要有配套

▲行政院長蘇貞昌宣布全國國中小裝冷氣，黃偉哲認為裝冷氣後的電費及維修也要有配套。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌院長在台南白河訪視學校時宣布，從現在開始花兩年的時間，用前瞻這個基礎建設的經費323億，來替全台灣10萬間的教室要改善電力設施以及裝設冷氣；台南市長黃偉哲說，「這對我們孩子的受教權來講是一大增進，而且對於學生學習效率來講，也是非常非常大的重要貢獻。」

黃偉哲說，在台南，教室有裝置冷氣的部分只有22％，有8600間的教室還沒有裝設冷氣，所以要努力把這個缺口補起來，也有相當多的議員質詢時要求市府來編列，現在台南市的財政列為第三級，所以中央補助88％，台南市負擔12％。

「目前為止，估計起來裝設冷氣的費用在8.5億，然後改善電力的費用大約是6億，加起是14.5億，14.5億的12％，將近2億元，所以台南市政府要自籌2億元的經費來補足這個缺口。至於電費的部分，還是需要全國統一的標準。如果中央有補助一部分，剩下一部分就看由市府來跟學校磋商，看怎麼樣的狀況處理。」

黃偉哲說，冷氣問題中央還是要訂立標準，譬如說，一定溫度以上才可以開啟，一般公家機關是28度以上，但是因為在南部，尤其南部很早就溫度很高了，那到底是幾點才可以開啟，還是幾度就可以開啟，這個部分還是需要再來思考。

第二、裝置冷氣間，一般來講，窗戶都是密閉的，但必須有可以開關的窗戶，也就是說，像秋天、冬天的時候，窗戶還是可以開關，可以打開窗戶。那在空氣不好的時候，尤其冬天的時候，空氣不好的時候必須關窗戶，這個部分還是必須要磋商。

第三、在短時間兩年內就要裝設全台灣10萬部冷氣，避免冷氣商藉機哄抬，有時綁標或招標有困難。所以在貨源的部分，市府也希望說這冷氣能夠中央統籌。如果是中央統籌，發包都沒問題，那如果是地方自行發包的話，還是希望說能夠找到CP值最高的冷氣。

黃偉哲說，台南市目前為止設定冷氣的壽命是10年，但他是覺得跟中央統一設定的標準，因為有時候太老舊的冷氣，不但變成吃電怪獸，那冷房的效果不好也不好清理，所以這個冷氣的維修也是很重要的。

►票券換幣！