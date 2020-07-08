　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3男1女夜店灌混酒狂歡！她醉茫摩鐵慘遭硬來　睡醒見「友裸身躺旁邊」哭崩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市林姓男子遭前女友指控，去年5月酒後硬上性侵，林辯稱經過女友同意才帶套上陣。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲夜店狂歡後，男子趁與友人的女性好友獨處摩鐵時，硬上得逞遭判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名蔡姓廚師去年10月17日與2名友人及友人的女性好友小允（化名）一同前往夜店喝酒，狂歡結束後，4人一同搭車赴摩鐵休息，不過中間2名友人先行離去後，蔡男趁與酒醉的小允獨處之際，大起色心性侵得逞，直到隔日小允醒來發生事情不妙，報警處理才揭開蔡男的惡行。

判決指出，事發當天小允喝下威士忌、野格加紅牛、調酒等酒類後，表示自己喝茫、頭暈不舒服，4人才選擇離開夜店，到摩鐵開房休息，不過2名友人並未待整晚，中途先行離去，獨留蔡男、小允在2人在房間內。

蔡男見小允躺床上已經無力反抗時，先是瘋狂強吻，小允分明說了「不要用」，內衣褲仍遭脫去，而蔡男因而硬上得逞，隔日早上，小允睡醒起床上廁所時，發現自己內褲遭人脫去，卻想不起昨晚發生何事，還看到蔡男裸下半身睡在床上，覺得不對勁，趕緊自行離開旅館，到家後才慢慢回想起自己遭蔡男硬上過程，崩潰報警。

蔡男犯後坦承一切行徑，而法官審酌蔡男利用小允處於酒醉昏睡狀態無法抗拒，卻強行硬上，已造成小允身心莫大傷害，但考量他與小允目前已經以60萬元達成調解，小允同意給予蔡男緩刑機會，綜合情狀後，依乘機性交罪，判蔡男有期徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。

►二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

里長違停遭罰900不付！急找市府塗銷紅線　再提訴訟求撤罰單…傻眼行徑曝光　

疑工讀妹勾搭老公！民宿闆娘「標帳號」PO文狂酸：年紀可當女兒...代價15萬

未繫安全帶罰3千！女駕駛喊冤「藍色布」擋住　法官看照片秒懂撤銷處分

ET快訊
獨／衛生局女墜樓亡爆案外案！徵信社情人節意外拍到她勾「已婚男
傳播妹幫男友慶生後到府接客　工程師家中「狂扭抽搐」暴斃..原
婆婆婚禮鬧場！「逼媳婦鑽子胯下」才准進門　新娘不結了…揭超瞎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／衛生局女墜亡案外案　徵信社情人節意外拍到：她勾「已婚男長官」

「台獨女神」警政署前舉牌：警察白癡　臉書高調PO照挨告...法官判無罪

「你是不是當抓耙仔？」17歲少年暗夜遭斧頭、彈簧刀追砍　倒臥血泊全身傷

醫美大亨反擊！公布影片控「美魔女正宮偷腥」　進出摩鐵摟肩親親

懷疑她偷吃！桃園醋夫打死「小20歲妻子」懊悔痛哭　兒子還不滿周歲

變態父244次「畜生行為」想聽兒子咿呀叫　喊冤：娶錯女人陷害我

黑車停一晚從頭到尾遭刮！女騎士「來回走動」被拍到　車主親友團怒：不放縱妳

快訊／12歲長子剛上客運門就關！母親背1歲兒「苦追30分鐘」　司機下場曝光

屏東外海查獲30名越南偷渡客　船長輪機長收押！海巡：29人曾來台工作

雲林78線快速道路工程車追撞！砂石車翻覆　1重傷 2輕傷

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

獨／衛生局女墜亡案外案　徵信社情人節意外拍到：她勾「已婚男長官」

「台獨女神」警政署前舉牌：警察白癡　臉書高調PO照挨告...法官判無罪

「你是不是當抓耙仔？」17歲少年暗夜遭斧頭、彈簧刀追砍　倒臥血泊全身傷

醫美大亨反擊！公布影片控「美魔女正宮偷腥」　進出摩鐵摟肩親親

懷疑她偷吃！桃園醋夫打死「小20歲妻子」懊悔痛哭　兒子還不滿周歲

變態父244次「畜生行為」想聽兒子咿呀叫　喊冤：娶錯女人陷害我

黑車停一晚從頭到尾遭刮！女騎士「來回走動」被拍到　車主親友團怒：不放縱妳

快訊／12歲長子剛上客運門就關！母親背1歲兒「苦追30分鐘」　司機下場曝光

屏東外海查獲30名越南偷渡客　船長輪機長收押！海巡：29人曾來台工作

雲林78線快速道路工程車追撞！砂石車翻覆　1重傷 2輕傷

國銀搶攻越南市場好卡！11家排隊等升格分行　最久等15年沒著落

獨／衛生局女墜亡案外案　徵信社情人節意外拍到：她勾「已婚男長官」

防疫宅家「每天刺繡8小時、做麵包」　27歲女手痛慘變「肌腱炎」

台股站上12100點！台積電、聯發科帶頭衝　指數收12170點

《鬧著玩》不收了！2度發薪...浩子告假一個月帶妻小「放暑假」全台走透透

藏不住對迪士尼主題樂園的熱愛　大羅培茲向NBA主席提出挑戰

粉紅迷你氣泡水機搶市　24公分超小巧、飲料水也能用

「台獨女神」警政署前舉牌：警察白癡　臉書高調PO照挨告...法官判無罪

「你是不是當抓耙仔？」17歲少年暗夜遭斧頭、彈簧刀追砍　倒臥血泊全身傷

熊仔揪3嘻哈歌手開唱...認「積怨許久」喊話歌迷：來報復我們！

社會熱門新聞

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

離婚2天！前妻色誘斷命根丟馬桶　新竹男剩1公分交了女友

花心男被前妻剪下體　求償千萬判決出爐

新北男家中DIY被罰5000元！法官：驚嚇到路人

台南清潔隊員「溜班」回家休息長達10年！

他刷悠遊卡買29元奶茶　慘賠2.1萬

監視器畫面曝！微星總經理走上7樓墜亡

3歲女童遭霸凌血染內褲　師低頭狂滑手機

即／桃園火爆男疑妻外遇　棍棒狂毆送醫不治

12歲長子剛上客運門就關了…母親背1歲兒「在後苦追」

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

更多熱門

相關新聞

夜店外抽傘赫見3個字　網友驚：放回去吧

夜店外抽傘赫見3個字　網友驚：放回去吧

有網友在臉書社團《爆怨公社》上傳一段影片，且還貼文寫道，「是誰帶這隻傘去夜店喝酒啦」，文中還說，下午打開傘晾乾，仔細一看黑色傘上竟寫著三個字「金寶山」，該網友雖然表示沒甚麼忌諱，但還是直呼，「傻爆眼，怎麼會拿到這個啦」。

18歲妹夜店狂歡！爛醉感覺「衛生紙擦下面」清醒秒報警

18歲妹夜店狂歡！爛醉感覺「衛生紙擦下面」清醒秒報警

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

胡睿兒性侵判刑2年　7月21日報到發監

胡睿兒性侵判刑2年　7月21日報到發監

撕爛傳播妹洋裝硬上！廚師竟嗆：要不然娶她

撕爛傳播妹洋裝硬上！廚師竟嗆：要不然娶她

關鍵字：

夜店廚師友人女友

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

即／美國正式退出世界衛生組織

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

麥當勞高溫熱奶茶直燙孕肚　安以軒嚇到宮縮

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

愛莉莎莎突宣布：Dcard的大家再見

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

羅志祥現蹤新莊　神隱2個月後長這樣

楊冠玉導演生前燦笑…李翊君崩潰死訊捨不得

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面