3男1女夜店灌混酒狂歡！她醉茫摩鐵慘遭硬來　睡醒見「友裸身躺旁邊」哭崩

▲夜店狂歡後，男子趁與友人的女性好友獨處摩鐵時，硬上得逞遭判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名蔡姓廚師去年10月17日與2名友人及友人的女性好友小允（化名）一同前往夜店喝酒，狂歡結束後，4人一同搭車赴摩鐵休息，不過中間2名友人先行離去後，蔡男趁與酒醉的小允獨處之際，大起色心性侵得逞，直到隔日小允醒來發生事情不妙，報警處理才揭開蔡男的惡行。

判決指出，事發當天小允喝下威士忌、野格加紅牛、調酒等酒類後，表示自己喝茫、頭暈不舒服，4人才選擇離開夜店，到摩鐵開房休息，不過2名友人並未待整晚，中途先行離去，獨留蔡男、小允在2人在房間內。

蔡男見小允躺床上已經無力反抗時，先是瘋狂強吻，小允分明說了「不要用」，內衣褲仍遭脫去，而蔡男因而硬上得逞，隔日早上，小允睡醒起床上廁所時，發現自己內褲遭人脫去，卻想不起昨晚發生何事，還看到蔡男裸下半身睡在床上，覺得不對勁，趕緊自行離開旅館，到家後才慢慢回想起自己遭蔡男硬上過程，崩潰報警。

蔡男犯後坦承一切行徑，而法官審酌蔡男利用小允處於酒醉昏睡狀態無法抗拒，卻強行硬上，已造成小允身心莫大傷害，但考量他與小允目前已經以60萬元達成調解，小允同意給予蔡男緩刑機會，綜合情狀後，依乘機性交罪，判蔡男有期徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。

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