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長髮妹夜店狂喇6男！FB瘋傳「網紅大玩多人運動」片段　現場超嗨：1個接1個

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲有人拍下夜店狂歡影片「知名網紅大玩多人運動」，遭網友瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

夜店對不少年輕男女來說，是能放鬆身心的狂歡場所，但嗨成這樣，難怪讓人會將夜店和負面形容詞畫上等號！有網友3日在臉書貼出一段影片「知名網紅夜店大玩多人運動，多人混戰才會爽！」只見夜店裡，一位長髮妹緊貼著其他男客舌吻，淫亂畫面讓網友都看傻，「去玩可以，但是這樣就不行」、「這個女的還真敢。」

影片中，該名女子身著紅色細肩帶低胸小可愛，配上牛仔熱褲，露出上半背部、腰身和一小段乳溝，雖然穿著並沒有很裸露，但動作特別大膽。只見長髮妹貼在其他男客人身上熱舞，不僅狂扭臀部、磨蹭男方敏感部位，還一邊輪流與對方舌吻。

請繼續往下閱讀...

拍攝者也在影片裡打上文字，透露「我錄了這女生一連串，聽說她親了六個男的，我錄到她親了四個」、「真的很會捏」、「我真傻哈哈哈！大家都在看哈哈哈」、「這到底是上演什麼戲碼」、「有沒有人想認識這位妹妹？哈哈哈哈哈！」最後甚至公布長髮妹的IG帳號，要大家「追起來」。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲長髮妹與其他男客人瘋狂舌吻、熱舞。（圖／翻攝自臉書）

影片在臉書上被瘋傳，馬上引發議論，不少人開批，「到底多飢渴啊」、「女的亂親一堆人，男生親沾滿不同人唾液的女人……影片中的男女都讓我覺得好噁」、「這種時候敢這樣玩，也是蠻……」、「眼睛好不舒服」、「喝醉了吧！明天會說我被強迫的。」

但是也有網友表示，「這不是夜店日常嗎？這女生有可能帶有幾分醉意，或是當下太high才會玩成這樣」、「以前不也是這樣嗎？只是很少人會放上來供觀賞。人性問題」、「這樣還好吧，以前的夜店玩的比這個還瘋的很多啊！」

至於長髮妹到底是不是網紅，實際查詢影片中公布的帳號，女子確實有6.7萬人追蹤，但沒有大頭貼照片，不確定是拿掉或是本來就沒設定，而且貼文僅4篇，都沒有露臉照，讓很多網友質疑「知名網紅」身分，「網紅？？？看了IG看不出所以然」、「認真看然後哪位？」

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