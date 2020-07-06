18歲妹夜店狂歡！遭19歲友撿屍回家…她感覺「衛生紙擦下面」清醒崩潰報警

▲高雄19歲男撿屍18歲友人，完事後用衛生紙擦拭對方下體。（圖／示意圖／非本案紙團）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名18歲男子阿傑（化名）與女性友人小理（化名）等人到夜店狂歡，過程中他不斷出言刺激讓小理喝下不少酒，結束後見小理神智不清，竟將對方帶回住處性侵。小理逐漸酒醒時，發現阿傑在幫她擦拭下體，決定報警處理。法院日前判決出爐！

檢方調查，阿傑2019年9月間與3名友人到高雄一間夜店飲酒作樂，過程中阿傑不斷言語刺激其中一名18歲女性友人小理，讓對方喝下大量酒類，並在結束後，將人帶回住處，孰料，他見小理酒醉不省人事，竟然出手性侵。小理昏昏沉沉時，感覺到阿傑拿衛生紙擦拭她的下體，決定報警處理。

阿傑到案後坦承犯行。高雄地方法院審酌，阿傑犯案時才剛滿19歲，年輕識淺，酒後性慾衝動，造成對方人生出現遺憾、心理難以磨滅之陰影，雖有不該，但審酌他積極跟小理達成和解，試圖彌補損害，也陸續分期賠償對方的損失，認為阿傑良心尚未泯滅，小理也在審理中表示，目前身心狀況正常，只要阿傑不拖欠還款就可以原諒對方。

法院考量阿傑犯後態度等因素後，依趁機性交罪判阿傑有期徒刑1年10月，由於阿傑在和解書中承諾賠償小理，給予緩刑3年，期間付保護管束，且須參加法治教育3場，全案仍可上訴。

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