高鐵祭三大優惠！買飯店聯票「加購高鐵車票」最多打6折

▲近期國旅人潮大爆發。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局推出安心旅遊國旅補助計畫，高鐵公司鎖定商機推出三波優惠，首先祭出「美好再一起-高鐵飯店聯票系列優惠」，旅客透過高鐵「飯店聯票」合作飯店官網訂房，加購高鐵車票可享6折優惠。

高鐵公司表示，首波「美好再一起-高鐵飯店聯票系列優惠」，自即日起至8月31日止，透過「飯店聯票」165家合作飯店官網訂房，均享加購高鐵車票（不限標準車廂對號座或商務車廂）票價享7折優惠。

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▲高鐵祭出三波優惠。（圖／記者李宜秦攝）



高鐵公司表示，第二波同步推出的「搭高鐵．住長榮」期間限定超值優惠專案，高鐵搭乘適用日期自即日起至7月31日止，入住長榮國際連鎖酒店旗下之礁溪、基隆、台北、台中、台南五館飯店，及今年4月全新開幕的嘉義長榮文苑酒店，加購高鐵車票優惠6折。

第三波優惠則是「8月優惠」專案，8月1日起至8月31日止入住高鐵精選十家合作飯店，包括：台北晶華酒店、台中大毅老爺行旅、台南友愛街旅館、台南晶英酒店、台南老爺行旅、旅居文旅高雄館、城市商旅高雄真愛館、義大皇家酒店、墾丁凱撒大飯店或夏都沙灘酒店，於飯店官網訂房時可享加購高鐵車票6折優惠。

▲高鐵另推出暑期親子專案。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司提醒，自即日起至10月31日，旅客購買高鐵「飯店聯票」，可適用交通部觀光局推出之「安心旅遊自由行旅客住宿優惠」每房現場折抵住宿費最高1,000元，還可搭配振興三倍券使用。