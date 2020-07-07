人在囧途翻版！浙江男搭高鐵被拒　乾脆喝光上萬茅台：我喝的是人生

▲大陸一名男子在合肥高鐵站乘車時，因攜帶已開封的茅台酒被攔下，當場選擇喝光。（圖／截圖自騰訊視頻）

記者陳政錄／綜合報導

電影《人在囧途》中，王寶強坐飛機前將牛奶一飲而盡的一幕，讓許多人留下深刻印象，近日在大陸合肥高鐵站，有一名男子正要乘車回浙江時，因攜帶開封過的茅台酒被攔下，但他覺得「只喝了一杯，丟掉實在太可惜」，乾脆當場喝光，堪稱經典畫面翻版。

據《哈爾濱日報》報導，該名乘客姓謝，是浙江東陽衢州商會會長，而當時那瓶茅台酒價值4000元人民幣（約合新台幣16648元）。根據大陸高鐵承運規定，乘客不得攜帶散裝酒或已開封白酒進入車站。

▲該瓶茅台酒市價4000元人民幣。（圖／截圖自騰訊視頻）

謝先生在受訪時稱，當時其實很尷尬，他還原，「當天在合肥和朋友一起吃飯，因為想著下午要回浙江了，就不想喝酒了，所以這瓶酒打開後只喝了一杯。」

不料，飯局結束臨走時「朋友非讓我帶著（茅台酒），沒想到到高鐵站過安檢的時候被攔下了」，最後，他花了將近半小時把一瓶茅台酒喝光。謝先生說，「喝完其實還是很清醒的，當時在高鐵上也沒有睡覺，一直在用手機下象棋。」

謝先生最後還意味深長的感嘆，雖然只是乾喝，沒有下酒菜，但是這些年的人生經歷就是最好的下酒菜。他回憶，喝下的不僅是酒，更是人生。

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