12歲↑學生適用！高鐵班次最低5折再推「3人同行」優惠　滿額就贈65折電子票券

▲高鐵祭出「3人同行」的學生暑期優惠。（圖／翻攝自「台灣高鐵」官網）

記者曾筠淇／綜合報導

暑假終於到來！台灣高鐵在7月1日至8月31日期間，除了推出學生5折、75折、88折的票價優惠外，還邀請學生「揪團回家」。只要國內學生3人同行，購買在活動期間內的學生票，且總票價滿2000元，高鐵就會再加碼贈送3張「指定車次65折標準車廂對號座電子優惠券」，幫學生多省一筆。

台灣高鐵先前就推出了大學生暑期優惠，只要是中華民國大專院校在學學生，都能在指定的車次中，享有5折、75折、88折的票價優惠。不過這次好康並不是只給大學生，12歲（含）以上的國內各級學校在學學生，除了購票享優惠，3人同行滿額還能再獲得65折的優惠券。

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▲台灣高鐵。（圖／記者李宜秦攝）

符合資格的學生如主動提供TGo會員帳號，除了能在指定車次中享有5折、75折、88折的票價優惠，只要「3人同行」購買7月1日至8月31日期間出發的學生票，且總票價達2000元，高鐵就會加碼贈送3張「指定車次65折標準車廂對號座電子優惠券」至會員帳戶中，每個帳戶單月最高回饋6張。不過，若購買超過3張學生票且達2000元，仍僅回饋3張優惠券。

如果學生年齡未滿18歲而無法註冊TGo會員帳號，只要登陸其他成年親友的帳號，同樣能享有這項「3人同行」的優惠。此外，如果在同筆的訂位紀錄中，去程、回程都各是3人且票價各滿2000元，則將回饋6張電子優惠券。

符合活動資格者並於7月31日前搭乘高鐵，將於8月31日收到電子優惠券；8月1日至8月31日完成搭乘者，則預計於9月30日左右收到。使用優惠券後，將以標準車廂對號座全票票價的65折來計費，適用搭乘日期則到10月31日止。

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