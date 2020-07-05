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趁疫情趨緩推金門旅遊　華信航空租用虎航5日首航！乘客嗨翻

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▲▼金門虎航首航 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲華信航空租用虎航A320於5日首航，搭乘首航班機的乘客都能收到溫馨特產組合包。（圖／記者林名揚翻攝）

記者黃子倩、林名揚／金門報導

華信航空租用虎航A320於5日首航，金門首航班於上午9點10分許由臺北松山機場抵達金門尚義機場，為迎接首航貴客，除金門航空站以噴水柱及金門縣政府舞獅迎賓外，觀光處處長丁健剛及金門航空站洪念慈主任、華信航空金門站黃世賢經理等人亦親自到場接機，祝賀首航順利圓滿。

搭乘首航班機的乘客，也在機上收到由金門特產業者，如聖祖貢糖、喬安牧場及王大夫一條根等廠商，主動提供的溫馨特產組合包，驚喜連連。

▲▼金門虎航首航 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲華信航空租用虎航A320於5日首航，搭乘首航班機的乘客都能收到溫馨特產組合包。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣政府表示，國內新冠肺炎疫情趨緩，離島旅遊景氣復甦，來金遊客已逐漸增溫，市場需求有明顯回升，6月15日楊鎮浯縣長邀集各觀光公協會至民航局，拜會林國顯局長爭取加開班機和放大機型，觀光處接續極力促成華信航空攜手同屬華航集團的台灣虎航投入金門航線營運，每天一班飛往金門。

據了解，台灣虎航主要以短期7、8月支援為主，後續視整個市場需求安排運能，相關航班目前已全面開放訂位，歡迎有需求的鄉親及旅客多加利用。

▲▼ 金門虎航首航 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲華信航空租用虎航A320於5日首航，搭乘首航班機的乘客都能收到溫馨特產組合包。（圖／記者林名揚翻攝）

另外為了迎接暑假旅遊旺季，除安心旅遊已於1日開跑，金門縣政府加大力道推展觀光及行銷金門，推出加碼金好康活動，贈送住宿遊客每人1瓶金酒限量防疫酒精，還可兌換抽獎券1張，有機會拿到1年免費台灣-金門（單程）無限次飛到飽、金門高粱酒99罈（每罈市價5000元）的大獎。

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