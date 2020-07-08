LIVE／大巨蛋最快下周發建照　北市府記者會釋疑說清楚

▲大巨蛋外蛋體已接近完工。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

勒令停工逾5年的大巨蛋，在經歷都沈、環評、性能式審查等程序後，北市建管處簽准建照變更，遠雄拿到建照後即可立即開工。台北市政府8日將針對大巨蛋案召開記者會，一次說明外界質疑，並將報告停工至今，北市府要求遠雄做了多少改善，證明是安全、符合標準的建物，《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

▲台北市議會工務委員會會勘大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝，下同）

2015年5月14日大巨蛋被發現不按圖施工，台北市長柯文哲在5月20日下令停工，大巨蛋工程全面停擺，過程中僅核定可施作有涉公安的14項工項。遠雄據此規定，讓理當在停工狀態下的大巨蛋，外觀蛋體仍舊「長好長滿」，外觀已接近完工。

此外，遠雄至今不斷爆出施作核准範圍外的工項，更是不斷引來議員質疑，從消音棉、看台板、冷氣管線等，7日市議會特別安排考察，更被發現已挖好棒球場本壘板的下沈圓穴，讓考察團驚呼，「這也是公安工程嗎？」

而針對外界關心的大巨蛋復工、完工期程，台北市建管處當場說明，若一切順利，預計最快下週核發；遠雄表示，大巨蛋總工程進度已完工68％，預計10日提供副本校對給北市府，而拿到變更執照後，則預計明年底可以完工，2022年6月試營運。

撇除備受外界質疑、但已通過檢測的人流問題，目前大巨蛋最大爭議點還是在蛋體逃生梯設計，以及座位深度不符合《建築技術規則》97條與127條規定；前者因不夠連貫，未來發生意外恐影響救災逃難，後者則會讓大巨蛋無法舉行演唱會。