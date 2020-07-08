趙天麟痛批民眾黨「政策主張錯落」：把高雄人當塑膠？





▲高雄市長補選民眾黨參選人吳益政。（圖／競選辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院近日針對《前瞻基礎建設後續四年經費》召開臨時會進行朝野協商，不過，民眾黨堅決反對編列第二期「前瞻計畫」預算。對此，民進黨立委趙天麟痛批，民眾黨提名的高雄市長候選人吳益政一邊提政見，民眾黨卻一邊阻擾建設高雄的預算，「是把高雄市民當塑膠嗎？」

立法院近日針對《前瞻基礎建設後續四年經費》召開臨時會進行朝野協商。「前瞻計畫」為蔡政府自民國105年上任後，首個重要的國家大型發展計畫，其中計劃在8年內投入8400億的預算，進行綠能、數位、水環境、軌道及城鄉建設。因計畫龐大，當時朝野決議拆為4年為一期，隨著第一期即將在民國110年8月到期，行政院早已於今年3月函請立法院同意編列後續四年4200億的預算。

其中，民眾黨團堅決反對編列第二期「前瞻計畫」預算。民眾黨團指出，應設立前瞻特別預算資訊專區，統整各縣市的執行狀況，並揭露公開相關資訊。對此，趙天麟相當不以為然，他指出，「前瞻二期預算」裡面包含了許多對高雄市政至關重要的建設經費，其中最重要的一項就是治水預算。

趙天麟怒批民眾黨高雄市長參選人吳益政，不能一邊提政見，其推薦政黨一邊又在立法院阻饒、反對建設高雄的預算案，「如此政策主張上的錯亂是把高雄市民當塑膠嗎？」

外傳身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，將南下高雄進行輔選，趙天麟呼籲柯文哲應該好好說明清楚民眾黨的立場究竟為何，同時，該黨的候選人吳益政也應該向高雄市民說明清楚政策主張，不然只是來高雄騙選票而已。