運用前贍預算安裝全國學校冷氣　盧秀燕：給蘇院長大大按個讚

▲盧秀燕肯定蘇院長免費幫全國各級學校裝設冷氣的政策。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

針對行政院長蘇貞昌將運用前贍預算幫全國各級學校安裝冷氣一事，台中市長盧秀燕7日受訪表示，台中市各級學校冷氣安裝費用高達15億元，即使她上任後每年都編1億元仍然不夠，因此對於蘇院長這項政策，她要大大按個讚，希望能在2年內安裝完畢，否則小孩子都快累壞了。

盧秀燕下午出席北屯區江興停車場啟用典禮時表示，天氣越來越炎熱，學校裝設冷氣非常有必要，台中市的學生數和學校數全國第2多，將近40萬人，比台北市將近一倍，因此裝冷氣是台中當務之急，即使她上任後，每年都編列1億元的安裝冷氣預算，而且是台中有史以來預算編列最多的，但還是短缺15億元。

盧說，如果蘇院長可以將心比心，全國各級學校都全額補助安裝的話，她要給蘇院長按一個讚，把前瞻預算運用在冷氣安裝上，最有必要性，她希望從今年開始，明年或最晚後年，全部安裝完成。

至於電費問題，盧秀燕說，這並不是最該擔心的，因為使用者付費，每個班級都裝設計時器，班上自己決定開機多久，比較要擔心的是，電力系統要更改，因為現有電力無法負荷，恐有跳電之虞，再來是安裝冷氣的費用，一般來講，一班大概都要裝2台，她非常肯定中央免費裝設冷氣的政策，但動作要快，因為時間太久，小孩子都累壞了。

教育局表示，107年度約有5000萬元補助71校裝設冷氣；108年度追加5000萬元補助34校完成電力改善、17校裝設冷氣；今年度也編列1億元，截至6月中已補助17校完成電力改善、17校裝設冷氣，目前全市國中、小冷氣裝設比例約3成。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►活化票券!東森幣加碼1.5倍